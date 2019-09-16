مدير أفضل مركز خدمة لـ «البيان» : سنواصل مسيرة التميز

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

عبر أحمد العبدولي مدير مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإمارة الفجيرة عن سعادته لحصولهم على المركز الأفضل وفق تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي، موضحاً أن هذا التقييم حافز يدفعهم لمواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وأوضح العبدولي أن التميز في الخدمات جاء بفضل جهود فريق العمل ووجود إدارة متمكنة وضعت خطط استباقية تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة.

وقال مدير المركز لـ "البيان" : "انطلقنا بخطوات ثابتة ورؤية واضحة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم الأفضل للجمهور، وسعينا في اعداد خطة شاملة ومتكاملة لتطوير خدماتنا وتوظيف التقنيات الحديثة من أجل تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للعملاء وتحقيق السعادة لهم عبر توفير وقتهم وجهدهم وتقديم خدماتنا وفق اعلى المعايير".

وثمن العبدولي جهود كافة العاملين في مركز الهوية بالفجيرة ، مؤكداً ان المركب سيمضي قدماً في تحقيق تطلعات حكومة الإمارات التي وضعت إسعاد المتعاملين ضمن أولوياتها وذلك بتسجيل أعلى درجات الرضا لديهم.