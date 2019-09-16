وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق دليل ضغط الدم المحدث 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة الرابعة المحدثة لدليل ضغط الدم المرتفع، طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين ولتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى ضغط الدم، ولزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن ضغط الدم ومدى خطورة مضاعفاته على الصحة العامة.

القاتل الصامت

وأشار الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات إلى أن مرض ضغط الدم المرتفع "القاتل الصامت"، من أهم التحديات الصحية التي استقطبت اهتماما عالميا كبيرا في السنوات الماضية، لارتباطه بأسباب ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي وأسباب الوفاة المبكرة والإعاقة، حيث يؤثر مرض ضغط الدم المرتفع على نحو 28-30% من البالغين في أنحاء العالم بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

خفض معدل وفيات القلب

واكد الرند على أهمية إطلاق الوزارة الدليل المحدث لضغط الدم المرتفع الذي يسهل في تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية لتقديم رعاية أفضل للمرضى مما يسهم بخفض معدل الوفيات الناتج عن أمراض القلب، تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية والمؤشرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، والخطة الوطنية للأمراض غير السارية، من خلال أحد مؤشراتها الاستراتيجية وهو خفض معدل ارتفاع ضغط الدم بالدولة بنسبة 25% بحلول عام 2025.

تحديث الدليل كل 4 سنوات

من جانبها أكدت الدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية أن الوزارة تقوم بتحديث دليل ارتفاع ضغط الدم كل 4 سنوات ليواكب أحدث المعايير العالمية.