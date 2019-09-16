«البيان» ترصد تحديات تقديم الخدمة في مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في محيصنة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

في زيارة لمركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة محيصنة رصدت البيان أحد التحديات التي تواجه المركز في تقديم الخدمة، ويتمثل ذلك التحدي في عدم تخصيص مساحات لباصات الشركات التي تجلب موظفيها لإجراءات البصمة مما يضطرهم إلى عبور الشارع بطريقة غير آمنة.

وخلال الزيارة اطلعت البيان على الإجراءات التحسينية ومنها إعادة جدولة أوقات العمل ليتناسب مع أوقات الذروة ولضمان سرعة إنجاز المعاملات.

وأكد عبدالله البلوشي، مدير المركز فاعلية جدول العمل الجديد حيث استقبل المركز يوم أمس 1080 متعامل وتم تقديم الخدمة لهم بصورة أسرع.

