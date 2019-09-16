«المجلس التنفيذي»: البدء فوراً بـتنفيذ توجـيهات ولي عهد دبـي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي البدء بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والإعداد للإعلان عن أفضل وأسوأ 3 جهات حكومية في دبي في مجال إسعاد المتعاملين مع مطلع كل عام، من خلال دراسة مؤشر سعادة المتعاملين التي ينفذها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منذ أكثر من 15 عاماً.

وعبر مسؤولو ومديرو دوائر في دبي عن استعدادهم التام للمنافسة على لقب الجهة الحكومية الأفضل في الإمارة، وعاهدوا القيادة الحكيمة على مضاعفة الجهود لتطوير الخدمات الحكومية.

مدينة سباقة

وقال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن مدينة دبي ستظل سبّاقة بمبادراتها المبتكرة وأفكارها وتوجهاتها، التي ترتكز دائماً على خدمة الناس وتحقيق سعادتهم، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في هذا الشأن، هي ميثاق العمل، وهي مؤشر الإنجاز الحقيقي ومعيار الأداء والكفاءة.

وأشار إلى أن ما وجّه به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بالإعلان عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين، يمثل إضافة مهمة لسياسة حكومة دبي، التي تولي أفراد المجتمع جل اهتمامها، وتعمل دائماً على تيسير سبل العيش الكريم والحياة الرغدة لهم.

وأكد أن توجيه سمو ولي عهد دبي بتقديم أفضل الخدمات، يشير بوضوح إلى أهمية التطوير المستمر لمراكز سعادة المتعاملين، كما عزز من مكانة المتعامل وقيمة خدمته، والعمل على تقديم كل ما يفوق توقعاته ويحقق رضاه وسعادته.

رؤية

وأكد عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ترفع سقف التحديات أمام الجهات الحكومية، لمواكبة رؤية سموه للمدينة السعيدة التي تحرص على تحقيق السعادة لكل من يعيش على ترابها، ونعاهد سموه أن نكون على قدر المسؤولية والتحدي، وأن نسخر قدراتنا وطاقتنا من أجل تحقيق هذه الغاية السامية».

وأشار إلى أن رضا وسعادة المواطنين وأفراد المجتمع يشكل الغاية الرئيسية في العمل الحكومي في دبي، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتي لا ترضى إلا بالرقم واحد.

كفاءة الخدمات

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يظهر حرص قيادتنا الرشيدة على تطبيق منهج التقييم المستمر لمدى كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الإعلان عن الجهات والدوائر الحكومية الأفضل في مستوى الخدمات ومكافأتها دليلاً جديداً على أننا لا نرضى بغير المركز الأول الذي نعمل للوصول إليه عبر مكافأة المجتهد في ذات الوقت الذي يعاقب المقصر من خلال الإعلان عن الجهات والدوائر الحكومية الأسوأ في مستوى الخدمة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتنفيذاً لما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم».

مرجعية عالمية

ومن جهته قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت حكومة دبي مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والتميز في الخدمات التي تحقق سعادة المواطن والمقيم والزائر. ولطالما عودتنا القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرات الحكومية التي تضع سعادة المتعامل على رأس قائمة أولوياتها، وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالإعلان عن أفضل وأسوأ 3 جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين مطلع كل عام، لتحفز المنافسة الإيجابية البناءة بين الجهات الحكومية في دبي لتقديم خدمات متميزة تحقق سعادة المتعاملين وتتخطى توقعاتهم».

وتابع: «وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، وفي إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نتعهد بالالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة ومضاعفة جهودنا لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة توفر وقت وجهد المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، إيماناً منا بأهمية الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وتطوير الخدمات التي تحقق سعادة الناس».

تنافس

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: «إن الإعلان عن أفضل وأسوأ 3 جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين بصورة دورية مطلع كل عام، من شأنه إذكاء التنافس بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتقديم الأفضل لإسعاد المتعاملين، وتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً، من خلال الوصول إلى الرقم واحد».

وأضاف: «إن المتابعة الميدانية لقيادتنا الرشيدة للعمل الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة أسهم في تحسين تلك الخدمات لتصبح عالمية المستوى في الأداء ويشار لها بالبنان، من خلال تسجيل إنجازات كبيرة من التميز وجودة الخدمات يضاف إليه يومياً أفكار خلاقة ومبتكرة تعزز ريادة دبي عالمياً عبر وضع مؤشرات وطنية تقاس بشكل دوري ويتم تقييمها والوقوف على جميع تفاصيلها».

خطط

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «أن ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وما أعلنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن الإعلان عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات حكومية في إسعاد المتعاملين في حكومة دبي تمثل حافزاً قوياً لمواصلة النجاح للدوائر الفائزة وتصويب خطط وأداء عمل الجهات التي ستتذيل القائمة نحو تحقيق الريادة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال: «نعاهد القيادة ومن خلال هذه الفرصة إلى بذل المزيد من الجهد لمواصلة مسيرة التميز والنجاح التي حققتها جمارك دبي بفوزها بجائزة أفضل جهة حكومية في إسعاد المتعاملين في نسختها الأولى وفق مؤشر حكومة دبي الذكية عام 2016 ثم تربعها على قائمة إسعاد المتعاملين بالنسبة الأعلى بين كافة دوائر حكومة دبي وبواقع 97.48% في العام 2018 الماضي ثم مواصلتها مسيرة التميز التي تعلمناها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالوصول إلى قمة استثنائية وبنسبة 98% في النصف الأول من العام الجاري». وقال: «تمتد أواصر التعاون والارتباط مع عملائنا عبر العديد من القنوات التي بادرت جمارك دبي بإطلاقها مثل المجلس الاستشاري الذي يعقد اجتماعاته الدورية في مقر الدائرة للاطلاع على مقترحات وآراء مجموعات الأعمال والتجار وكذلك مبادرة ارتباط للهيئات الدبلوماسية، بالإضافة إلى تواجدنا وزيارتنا المستمرة للمراكز الجمركية للوقوف على سير العمل وراحة وإسعاد المسافرين من قلب الميدان».

سعادة

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة المــوارد البشرية لحكومة دبي: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يحرص أشد الحرص على راحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ويعمل ليل نهار ليعيش المواطن والمقيم في الإمارات بسعادة وراحة وهناء وأمن واطمئنان».

وأضاف: «أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يبذل قصارى جهده لتكون دبي دائماً في المقدمة، ولتكون الخدمات التي تقدم للمتعاملين مع دوائر حكومة دبي وفقاً لأعلى المستويات العالمية، وأن يكون المواطن والمقيم في دبي في غاية السعادة».

وأضاف مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يتابع شخصياً الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة دبي للمتعاملين، ويحرص على تطوير جودة الخدمات وسرعة تقديمها، وتحقيق إنجازات مهمة في مختلف القطاعات».

وأكد: «أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تواكب الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة وتسابق الزمن لتحقق رؤية القيادة للتميز في تقديم الخدمات، وتحرص لأن تكون في المقدمة دائماً».

مزايا

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «رسائل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية للارتقاء بسعادة سكّان وزوار دبي من المتعاملين، وهي ترجمة لرؤية قيادتنا الحكيمة التي وضعت سعادة الإنسان على قمة واجبات الحكومة. واليوم في دبي نمتلك من الأدوات الذكية النوعية التي تتيح قياس رضى أو استياء المتعاملين بشكل فوري لحظة حصول التفاعل بين الإنسان وأي خدمة ما ومن أهم هذه الأدوات مؤشر السعادة الأوّل من نوعه على مستوى مدن العالم».

وأضافت: «ما يميز أداة مثل مؤشر السعادة أنه ليس مجرّد أداة لتجميع التغذية الراجعة عن تجربة المتعامل والخدمات الحكومية، ولكن يتيح عبر لوحة البيانات المركزية رسم خارطة سعادة لمختلف أنحاء المدينة تسمح للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المستضيفة لمنصات تقييم مؤشر السعادة. وهو ما يتيح اليوم لصانع القرار تصنيف تجربة العملاء مع القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية إضافة إلى التمييز بين التفاعلات المباشرة والتفاعلات عبر الإنترنت».