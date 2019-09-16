جامعة حمدان الذكية تستعرض تجربتها أمام وفود دولية

المصدر: دبي - البيان

استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أخيراً وفوداً دولية لاستكشاف آفاق التعاون المشترك في تبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات للارتقاء بالتعليم العالي، وسط إشادة واسعة بالخبرة الرائدة لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية» باعتبارها أول جامعة معتمدة ترفع لواء التعليم الذكي إقليمياً.

وأكّد العور التزام الجامعة بنقل وتعميم تجربتها السبّاقة في إرساء دعائم التعليم الذكي، مؤكداً أهمية بناء علاقات متينة مع المجتمع الأكاديمي الدولي تماشياً مع مبدأ «التشارك في النمو»، مضيفاً: «نحن ماضون بوضع إمكاناتنا التكنولوجية وفلسفتنا التعليمية القائمة على التكنولوجيا والإبداع والبحث العلمي في خدمة تطلعات الشركاء الاستراتيجيين».

والتقى العور مع وفدٍ من المملكة الأردنية الهاشمية، مقدماً شرحاً مفصلاً حول مسيرة نجاح الجامعة في إعادة تصور التعلم وإحداث تغيير جذري لتحويل جامعات المستقبل إلى منارات معرفية، مستعرضاً أبرز محطات النجاح في تبني نظرية الألعاب في التعلم مما جعلها في موقع الصدارة بين مهندسي التعليم العالي في العالم. كما استقبل أيضاً وفداً من جمهورية أوزبكستان ضم نخبة الأكاديميين والباحثين ورؤساء الكليات، للاطّلاع عن كثب على إنجازات الجامعة.