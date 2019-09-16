عمار النعيمي يشيد بإنجازات التحول الرقمي فى دوائر عجمان

المصدر: عجمان - وام

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالإنجازات، التي حققتها حكومة عجمان الرقمية والدوائر الحكومية في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً ضرورة العمل والمثابرة لتحويل كل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية، تحقق رؤية إمارة عجمان في إسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها.

جاء ذلك خلال اجتماع القيادة للربع الثالث لخطة التحول الرقمي لهذا العام، والذي عقد في مركز عجمان للشباب، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، إلى جانب رؤساء ومديري العموم في إمارة عجمان.

وقال سموه: «نفتخر اليوم بكوادرنا الوطنية من أبناء وبنات الإمارات، الذين قاموا بعمل دؤوب خلال الفترة الماضية وكانوا على قدر الثقة والمسؤولية التي أوليناها لهم»، ودعا سموه إلى بذل المزيد من الجهود في ظل التطورات المتسارعة، التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا المتطورة، والتي تفرض علينا جميعاً أن نستثمرها في تقديم خدمات عالية الجودة لكل المتعاملين.

خطة التحول

واستعرضت حكومة عجمان الرقمية خلال الاجتماع المراحل، التي وصلت إليها خطة التحول الرقمي وأبرز الإنجازات التي حققتها الدوائر الحكومية، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، التي تعزز عملية تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بكفاءة عالية وبأقصى سرعة ممكنة. وتم أمام الحضور عرض نظام إدارة الأداء للخدمات الحكومية، ومستجدات مشروع الهوية الرقمية الإماراتية الموحدة وتشريعات المتعامل الرقمي. واختتم الاجتماع بتكريم مستخدمي نظام إدارة الأداء للخدمات الحكومية.