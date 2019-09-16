مركز محمد بن راشد للفضاء ينظم فعاليتين تعليميتين

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، قبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، فعاليتين تعليميتين في جامعة دبي، وجامعة خليفة في أبوظبي، للتعرف أكثر على كيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball»، وآلية عمله في الفضاء. وتُستخدم كاميرا الروبوت (Int-Ball)، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لمساعدة رواد الفضاء على تسجيل تجاربهم العلمية.

حضر الفعاليتين من جاكسا مدير قسم البحث والتطوير في الوحدة الأولى، كبير المهندسين ومدير تقنيات رحلات الفضاء المأهولة فومياكي تانجاكي، وتحدث خلالهما الباحث شوهاي شيجيتو حول تقنيات الروبوت، وشرح للطلاب كيفية عمله في الفضاء، ومن مركز محمد بن راشد للفضاء تحدّث سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي، عن برامج المركز ومبادراته، كما قدمت مريم الزرعوني، رئيسة وحدة الدراسات، شرحاً مفصلاً حول مهمة أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، الذي سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر من هذا العام.