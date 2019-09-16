الإمارات تغيث متضرّري الفيضانات في ولاية الجزيرة السودانية

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فريق المؤسسة تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف من الأشقاء في عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد.

وسيّر فريق الإغاثة الإماراتي قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بعدد من القرى في ولاية الجزيرة شملت 6 آلاف سلة غذاء تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وقال عبدالله علي الزعابي عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «إن المساعدات تأتي بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة لتقديم يد العون للشعب السوداني، مؤكداً حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثي الذي وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان الشقيق وتوزيع المساعدات بيسر وسهولة ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة».

وأضاف الزعابي: «إن الفريق الإغاثي نفذ المرحلة الأولى في منطقتي الجيلي وودرملي بنجاح، وتم توزيع 4 آلاف طرد غذائي و400 خيمة إيواء للعوائل التي فقدت منازلها».

ومن جانبه رحب اللواء الركن أحمد حنان أحمد والي الجزيرة بوفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وأكد متانة العلاقات بين السودان والإمارات شاكراً وفد المؤسسة لدعمهم الشعب السوداني في محنته إبان السيول.