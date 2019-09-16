ضاحي خلفان والقنصل الصيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمكتبه، لي شيوي هانغ، القنصل الصيني العام في دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمواضيع المتعلقة بالجالية الصينية في دبي.

كما أشاد معاليه بالجالية الصينية في دبي، موضحاً أنها من الجاليات الملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي نكن لها كل تقدير واحترام.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل الصيني، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة هذه الزيارة.

حضر اللقاء العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.