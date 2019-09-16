أحمد أبو الغيط يتلقى دعوة لحضور منتدى الإعلام العربي

المصدر: القاهرة - وام

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، في القاهرة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها.

جاء اللقاء في إطار الإعداد والتجهيز لفعاليات وبرامج وأنشطة بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020. وسلم الوفد الأمين العام دعوة لحضور الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي والمقرر عقده في مارس 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

واستعرض اللقاء القضايا على الساحة العربية والتحديات التي تواجهها العديد من الدول العربية، حيث أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية على نحو خاص للدور المهم الذي يقوم به الإعلام في توجيه الرأي العام، ونشر الوعي بمختلف القضايا.

إلى ذلك، استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام منى غانم المري بحضور جمعة مبارك الجنيبي والوفد المرافق لها.

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، خاصة على صعيد التبادل البرامجي والإخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وعقب اللقاء قام الوفد بزيارة عدد من استوديوهات الهيئة الوطنية للإعلام، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.