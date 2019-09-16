«مركز تكنولوجيا الفضاء» يناقش توظيف الكفاءات الوطنية

المصدر: العين - داوود محمد

ناقش مجلس أمناء المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خطط وبرامج البحث العلمي المطروحة، بالإضافة إلى برامج وخطط توظيف الكفاءات الوطنية للعمل في المركز على ضوء مراحل الإنجاز التي تمت حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء السنوي السابع، والذي عقد في حرم جامعة الإمارات بمدينة العين، المقر المعتمد للمركز، وذلك بحضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، والدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات، والمهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، ومنى المهيري، الرئيس التنفيذي للأصول البشرية والشؤون الإدارية بشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، والدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز.

خطط

واستعرض المشاركون في الاجتماع خطط ونتائج وبرامج مشاريع البحث العلمي والتقني والبرامج التعليمية المطروحة، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية والمجتمعية التي يهدف إليها المركز، كما تم اعتماد توصيات ونتائج أجندة محضر الاجتماع السادس وما ترتب عليه من نتائج لتحقيق أهداف العمل، وآلية التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمشاريع المستقبلية في الدولة، كما قام أعضاء المجلس بمراجعة خطة وبرامج توظيف الكفاءات الوطنية للعمل بالمركز وفق الهيكلية التنظيمية المقترحة واستيعاب المركز لأصحاب الكفاءات المهنية التخصصية.

كما تم استعراض وسير عمل بناء المبنى المخصص للمركز ضمن حرم جامعة الإمارات تصميم وفحص واختبار الأقمار الاصطناعية القائم، بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة العلمية والمهنية التي تساهم في تحقيق متطلبات أبحاث علوم الفضاء.

مشاريع

كما اطلع المجلس على سير عمل مشاريع البحث العلمي التي تتماشى مع الأجندة الوطنية ورؤية الدولة في تطوير قطاع الفضاء، بالإضافة إلى المشاريع الجديدة التي تم منحها للمركز ليتم تنفيذها خلال الأعوام القادمة وفق الخطة المقترحة، حيث يعتبر المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الأول من نوعه، والذي أنشئ بمبادرة من وكالة الإمارات للفضاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة في صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في نوفمبر 2016، ويعمل كحاضنة للبحث والتطوير والابتكار في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال تقديم مجالات بحثية متعددة التخصصات تركز على اتصالات الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بعد، والغلاف الجوي، والتقنيات ذات الصلة، بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار في علوم الفضاء بدولة الإمارات.