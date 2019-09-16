خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء نيكاراغوا وكوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمــهورية نيكاراغوا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث سموه برقية تهنئة إلى كارلوس الفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جيمي مورالس كبريرا رئيس جمهورية غواتيمالا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث سموه برقية تهنئة إلى نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا وكارلوس الفارادو كيســادة رئيس جمهورية كوستاريكا وجيمي مورالس كبريرا رئيس جمهورية غواتيمالا ونجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور وخوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس.