«كلية دبي للسياحة» تتعاون مع الشركاء لتوطين القطاع

المصدر: دبي - البيان

أكّدت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، حرصها على توثيق تعاونها مع شركائها من أجل توطين قطاع السياحة، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها المنشآت الفندقية لاحتضان المزيد من المواطنين الراغبين بالعمل في هذا المجال، وفي هذا الصدد أعربت الكلية عن شكرها لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا على تعاونها كشريك داعم لتوطين القطاع السياحي عبر برنامج مضياف.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: «نحن فخورون بشركائنا في القطاع السياحي بشكل عام وبفنادق ومنتجعات ميلينيوم بصفة خاصة على ما يقدمونه لنا من دعم لمبادرة التوطين».

من جهته، قال علي الزعابي، رئيس فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: «نحن فخورون للغاية وممتنون للدعم المقدم من قبل كلية دبي للسياحة بتسهيل مهمة تعيين الطلاب الإماراتيين الموهوبين كجزء من برنامج «طموح»».