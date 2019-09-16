73 % التوطين في الوظائف العليا بـ «تعاونية الاتحاد»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت تعاونية الاتحاد الاستهلاكية أن نسبة التوطين في الوظائف بلغت 32% وفي الوظائف العليا 73%، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين نحو 360 مواطناً ومواطنة حتى بداية شهر سبتمبر الجاري من 2019.

وأكد أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية لـ«البيان» أن مجلس الإدارة وإدارة التعاونية يوليان موضوع التوطين أهمية قصوى لكونه موضوعاً وطنياً تنموياً، مشيراً إلى التعاونية وجهت برفع نسبة التوطين في التعاونية لعام 2019 من 32% إلى 35% بعد استبعاد فئة العمالة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يخص ملف التوطين والتغلب على التحديات التي تواجه التوطين في هذا القطاع، لتكون أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن للتعاونية إنجازات كبيرة على صُعد الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية والتوسع والانتشار إلا أن ذلك لن يكتمل دون التميز في عملية التوطين لتحقيق نموذج يحتذى به من باقي مؤسسات القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار جهود التعاونية المبذولة في دعم وتعزيز تطلعات القيادة الحكيمة لدعم مسيرة النجاح والتميز في الدولة.

تحديات

وأوضح أنه على الرغم من حرص التعاونية بشكل مستمر على استقطاب الكوادر البشرية المواطنة والإبقاء عليها إلا أن هناك تحديات تواجه تعاونية الاتحاد وقطاع تجارة التجزئة بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام والتي أبرزها نظام هيئة المعاشات المنفر للموظفين من القطاع الخاص، انخفاض جاذبية قطاع التجزئة بشكل عام للمواطنين بسبب الوظيفة ومتطلباتها وطول ساعات العمل.

وأضاف بن كنيد، أن تعاونية الاتحاد تعد من أفضل الجهات الخاصة في الدولة من حيث بيئة العمل وتقديم الإمكانيات كافة للموظفين بشكل عام للإبداع والتميز في مجال العمل، وتنظيم العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة المتميزة التي تسهم في بلورة وغرس فكرة أن تعاونية الاتحاد ليست مجرد مؤسسة وإنما عائلة مترابطة، مضيفاً أن التعاونية عملت على تعديل السياسات والإجراءات الخاصة بالمواطنين بشكل دائم أسوة بالسياسات المعمول بها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتقدم العديد من المميزات لموظفيها، مع التشجيع والتحفيز الدائم لمواصلة التحصيل الدراسي، وتوفير بيئة عمل مرنة من حيث السياسات والإجراءات مثل (توظيف الطلاب، وساعات الخروج المبكر، وساعات الدوام المرن)، إضافة إلى عملية التدريب المرتبطة بالمسار الوظيفي التي تؤهلهم للحصول على فرص التطور الوظيفي داخل المؤسسة، كما استحدثت وحدة «إسعاد الموظفين» والتي تُعنى بتنفيذ برامج وخطط وأنشطة تهدف لإسعاد أفراد أسرة تعاونية الاتحاد.

يوم التوظيف

ودعا الكوادر البشرية المواطنة بمختلف خبراتهم ومؤهلاتهم الدراسية الباحثين عن عمل زيارة الموقع الإلكتروني للتعاونية www.corporate.unioncoop.ae لتقديم طلبات التوظيف، مضيفاً أن التعاونية تنظم بشكل دوري يوم مفتوح للتوظيف بهدف استقطاب الكفاءات الإماراتية، مشيراً إلى أن التعاونية وبدعم من مجلس الإدارة مستمرة في نهج توطين الوظائف وخلق فرص عمل لأبنائنا المواطنين بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية لـ «خطة دبي 2021» الرامية لبناء جيل مبدع مبتكر قادر على مواصلة الإنجازات.