وزراء ومديرون بين المراجعين.. وإجراءات تـصحيحية عاجلة للارتقاء بالأداء

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

في أول يوم عمل عقب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة على مستوى الدولة، زارت «البيان» المراكز ووقفت ميدانياً على الخطوات المتخذة من أجل تطوير الأداء، وامتثل وزراء ووكلاء وزارات ومديرو عموم لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالالتحاق بالمراكز المتأخرة ومباشرة عملهم عن كثب لرصد مواطن الخلل ووضع الخطط ارتقاء بنوعية الخدمات وكفاءتها.

وكانت الاجتماعات لفرق العمل القاسم المشترك بين المراكز لما رصدته «البيان»، حيث حرص المسؤولون على الاستماع إلى الموظفين وفرق العمل، فيما وصّف البعض مواطن الخلل لمعالجتها، مقترحين إجراءات عاجلة للارتقاء بالأداء، كما تم تعيين مديرين جدد يعرفون كيفية العمل بفاعلية وكفاءة.

ولمست جولات «البيان» تفاؤل بعض المراجعين بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحسين إنجاز المعاملات وإسعادهم، مشيرين إلى أن قيادة حكيمة تقف ميدانياً على مواطن الخلل وبشفافية ستصل بالأداء نحو المركز الأول.

وأكدت قيادات وموظفون في مراكز خدمة تم تصنيفها الأسوأ في الدولة ضمن تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي، وأعلن عنها وعن أفضل 5 مراكز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تحقيق سعادة المتعاملين واجب وطني ملتزمون بتأديته بما يعكس رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وشددوا على أن التصنيف الذي صدر سيكون قبساً يشعل روح العمل لتصحيح المسار، موجهين شكرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه الدائم بتحسين الخدمات الحكومية بالإمارات وإيصالها إلى أفضل المستويات العالمية.

وزارت «البيان» صباح أمس مركز التوطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالفجيرة، والذي تذيل أسوأ 5 مراكز خدمة، حيث زار معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المركز والتقى موظفي المركز والمتعاملين الذين تواجدوا فيه، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستلقى ترجمة سريعة.

وباشرت منى وليد وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة عملها في مركز توطين الفجيرة، كما تم تكليف خالد الكعبي بإدارة المركز.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتقييم الشامل للخدمات الحكومية يؤكد مجدداً مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحقيق سعادة المواطنين والمتعاملين وجعل ذلك ضمن أولويات العمل الحكومي.

وأكد الهاملي خلال اجتماع موسع استمر أكثر من ساعة وعقد في المركز بحضور قيادات الصف الأول والثاني في الوزارة أن الإخلاص في أداء المهام في مختلف المواقع الوظيفية يعتبر وفاءً للوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم مختلف أشكال الدعم والتمكين للمؤسسات الحكومية وكوادرها الوظيفية لكي يتم تقديم الخدمات النوعية وذات الجودة العالية للمتعاملين.

ووجه الهاملي بضرورة تواجد مديري ومسؤولي مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في صالات تقديم الخدمة بين المتعاملين خلال فترة الدوام للوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وحل المشكلات التي قد تواجههم وبشكل فوري.

وقال: «إن تحقيق سعادة المتعاملين واجب وطني نؤكد التزامنا بتأديته بما يعكس رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأكد الهاملي ضرورة أن يتحلى موظفو الوزارة بالإيجابية التامة في تعاملهم مع المتعاملين وبذل الجهود المضاعفة كل في موقعه لتحقيق سعادة متعاملي الوزارة في مختلف المناطق.

ودعا معاليه خلال الاجتماع موظفي الوزارة إلى تجسيد قيم المهنية واحترام المتعامل والنزاهة والأمانة والمبادرة والإبداع على أرض الواقع وبالشكل الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين.

ورصدت «البيان»، صباح أمس، زيارة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، مركز بني ياس للشؤون الاجتماعية «مركز سعادة المتعاملين»؛ بهدف الوقوف على الثغرات والتحديات ومعالجة الأسباب التي حالت دون تحقيق المركز نتيجة مرضية.

وقد رافق معاليها خلال الجولة، ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والموظفين المعنيين بخطة تطوير العمل وتحقيق ريادة الأداء المستهدفة عبر نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وباشر ناصر إسماعيل، صباح أمس، عمله من مركز سعادة المتعاملين في بني ياس، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي إطار جهود الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في أداء المركز على صعيد تقديم الخدمات للمتعاملين.

كما رصدت «البيان» تعيين مديرة جديدة للمركز، علاوة على ملاحظات تتمثل في عدم تواجد موظفي الاستقبال في الطابق العلوي بمواقعهم لتوجيه المتعاملين إلى الخدمة المناسبة لهم، ولاحظت عدم وجود مواقف للمراجعين، إذ تصطف مركبات المراجعين بشكل عشوائي أمام المركز، كما لاحظت افتقار المركز للنظام المعتاد عليه في المراكز والمؤسسات الحكومية.

وعبّر مراجعون عن آمالهم لتحسّن مستوى الخدمات في المركز، وتقديم خدمات تلبي طموحاتهم وتخدم احتياجاتهم الملحة، معربين عن امتنانهم لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي ينظر دائماً إلى معاناتهم في مراجعة المركز.

بريد الخان

وفي مركز بريد الإمارات بالخان - الشارقة وهو المركز الذي تصدر قائمة أسوأ 5 مراكز، تواجد محمد عبدالله الأشرم المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة في المركز، معلناً تعيين مدير جديد للمكتب.

وأكد الأشرم أن زيارة مكتب بريد الخان تهدف إلى تطوير المركز من خلال الكشف عن السلبيات لمعالجتها وحلها حلاً جذرياً بما يحقق السعادة للمتعاملين مع المكتب، وذلك عن طريق تحسين الخدمات الذكية لتيسير وتسهيل معاملات الجمهور في زمن قياسي، وتحسين بيئة عمل المركز الذي يعمل به 5 موظفين فقط.

وذكر أن مركز بريد الخان يعد من المكاتب الصغيرة في مجموعة بريد الإمارات، وأن عدد المراجعين الشهري للمكتب يتراوح ما بين 2000 - 3000 مراجع ومراجعة، يبدؤون دوامهم من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء.

ولفت الأشرم إلى أنه لمس خلال الزيارة وجود خدمات لا ترضي طموح المراجعين، إضافة إلى بعض الملاحظات أبرزها بيئة العمل، مشيرا إلى أنه تم البدء فورا في تحسين بيئة العمل وتطويرها، إضافة إلى تأهيل الموظفين العاملين بالمكتب وتطوير قدراتهم حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات الجيدة للمتعاملين، كما أنه سوف يتم إدخال كافة الخدمات الذكية التي تمكن من إنجاز المعاملات في زمن قياسي.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة إن هناك 110 مكاتب بريد على مستوى الدولة، و22 مكتباً في الشارقة وعجمان وأم القيوين، منها 14 مكتباً في الشارقة، وأنه تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة المكاتب البريدية، من خلال وضع معايير لتصنيف الخدمات خصوصاً خدمة المتعاملين، كما أنه سوف يتم عمل تغيير جذري في المكاتب خصوصاً مكتب بريد الخان بهدف إسعاد المتعاملين حتى يتمكن من تقديم الخدمة بصورة مرضية والتي أبرزها الرسائل البريدية والطرود والبريد الممتاز ودفع فواتير (سيوا) و(دو) وفاتورة الاتصالات والرخصة الدولية وخطوط العربية وفلاي دبي.

وأكدت مجموعة «بريد الإمارات» في بيان لها التزامها بتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولتوجيهاته في هذا الإطار.

وكشفت عن تكليفها لفريق ذي كفاءة بالعمل من أجل تحسين الخدمات على مستوى كافة مراكز الخدمة، علاوة على إجراءات التطوير والتحسين وبشكل فوري ميدانياً لمركز بريد الخان. وتابعت في بيانها: «يمر بريد الإمارات اليوم في مرحلة انتقالية صمّمت لتجعل منه مقدم خدمات بريدية يُفتخر به، وثمة خطة تحسينية تخضع لها شبكة مراكز المجموعة في كافة أنحاء الدولة من شأنها الارتقاء بعروض الخدمات الجديدة والحلول الرقمية التي ستجعل أداء أعمالنا أكثر سلاسة وكفاءة».

مركز المحيصنة

وفي مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالمحيصنة ـ الطب الوقائي بدبي رصدت «البيان» تواجد مدير عام الهوية بالهيئة اللواء منصور أحمد الظاهري الذي حرص على عقد اجتماع عاجل لفريق العمل، وقام بتعيين عبد الله البلوشي مديراً للمركز في الساعات الأولى من يوم أمس تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة تعيين مديرين جدد في المراكز الأسوأ وأهمية القيام بإجراءات تحسينية.

ورصدت جولة البيان في المركز عدم وجود مواقف ملائمة للمتعاملين، حيث يضطر المتعاملون للوقوف في منطقة ترابية خارج المركز لا تتسع إلا لعدد محدود من المتعاملين، إضافة إلى عدم وجود مواقف لأصحاب الهمم وعدم تهيئة المداخل لاستقبالهم، وتوفر عدد محدود من الكراسي المتحركة في حالة الحاجة إليها.

ونفّذ الظاهري برفقة مدير المركز جولة ميدانية للوقوف على النقاط التطويرية التي سيتم العمل عليها، ورصد التحسينات التي سيتم تكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج ومنها التواصل مع جهات أخرى، إضافة إلى إعادة النظر في مستوى الخدمة المقدمة ومقدميها وطريقة تقديمها.

وقال الظاهري: «نقدم خدمات منزلية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من كل الجنسيات حيث يتم حمل جهاز البصمة إلى منازلهم للتسهيل عليهم، مؤكداً أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي لحجز المواعيد ضمن الإجراءات التحسينية للأفراد والشركات التي سيشهدها المركز».

وأفاد عبد الله البلوشي أن المركز يضم 21 كاونتر لتقديم الخدمة و4 كاونترات مخصصة للسيدات، ويستقبل يومياً ما يقارب من ألف متعامل، ويبلغ متوسط زمن الانتظار 10 دقائق فيما يستغرق متوسط زمن إنجاز الخدمة من 3 ـ 5 دقائق، منوهاً أن نسبة التوطين في المركز تبلغ 100%.

خدمات المعاشات

وفي مركز الهيئة العامة للمعاشات في الشارقة رصدت «البيان» مباشرة أحمد ماجد المدير الجديد المكلف بتطوير الخدمات العمل منذ الصباح الباكر، حيث عقد اجتماعاً مع الموظفين وناقش معهم السبل الكفيلة لتطوير الخدمات ونيل رضاء المتعاملين، مؤكداً أن الهيئة تعمل جاهدة من أجل تطوير الخدمات وأن العزم متوفر للجميع لتطوير الخدمات.

من جانبهم طالب مراجعون بضرورة إنشاء مركز جديد يتسع للمراجعين وتخصيص مكان لخدمات السيدات وذلك لخصوصية المرأة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ماجد لـ«البيان»: «نعمل جاهدين مع فريق العمل الجديد من أجل رفع مستوى الخدمات وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتقديم خدمات مميزة تنال رضاء المتعاملين»، لافتاً إلى أن مراحل تطوير الخدمات قد تستغرق ما بين شهر إلى شهرين وأن الخطط الجديدة للعمل سوف تثمر بنتائج جيدة.

من جانبه أفاد محمد صقر مدير وحدة المتعاملين بمركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة العامة للمعاشات أنه تم استبدال طاقم العمل القديم وزيادة نوافذ الخدمة والبدء في مراحل التطوير، حيث تم عقد اجتماع مع المدير الجديد المكلف بتطوير الخدمات والذي أكد أهمية تضافر الجهود من تحسين الخدمات، كما تعهد جميع العاملين ببذل الجهد لنيل رضاء المتعاملين والعمل بروح الفريق الواحد.

من جانبها طالبت المواطنة ملكة شمس المدينة ساهد بضرورة إنشاء مركز جديد للمتعاملين يتبع للهيئة العامة للمعاشات في الشارقة، موضحة أن المركز الحالي ضيق المساحة ولا توجد فيه خصوصية للسيدات، وأن المرأة الإماراتية لها خصوصية في المجتمع. من جهتها أكدت فاطمة سهيل موظفة خدمة المتعاملين بالمركز «أنهم سوف يقومون بمضاعفة الجهد لتطوير الخدمات»، ذاكرة أن مساحة المركز تحد من إمكانية التطور وتنظيم مبادرات جديدة.

وفي ذات السياق أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة أن الهيئة باشرت العمل على اتخاذ إجراءات فورية تحسينية للارتقاء بعمل مركز سعادة المتعاملين - الشارقة، بالإضافة إلى وضع خطة نوعية لتطوير هذه المراكز وخدماتها بما يتوافق مع تطلعات الحكومة والمتعاملين على السواء.

وأشار الهاملي إلى أن الهيئة تأخذ نتائج التقييم على نحو إيجابي حيث سيدعم ذلك جهودها الرامية إلى تطوير عمل هذه المراكز بشكل يلبي المعايير الحكومية التي يجب توافرها في مراكز سعادة المتعاملين بهدف تحقيق أقصى سعادة ممكنة للمتعامل عند المرور بتجربة تخليص المعاملات في مراكزها، مشيراً إلى أن الهيئة بجانب التزامها بتطبيق خطة للتحول الرقمي تم تنفيذها منذ 2014 تعمل الآن على تطوير مشروع السياسة الرقمية الذي سيحيل المتعامل إلى إنجاز كافة خدماته عبر الهاتف المتحرك وبحيث يقل الاعتماد على مراكز الخدمة في إنجاز المعاملات. وقال الهاملي إن الهيئة وخلال السنوات الماضية طورت الكثير من إجراءاتها وخدماتها وهي ماضية في هذا التوجه من أجل الاستمرار في تحسين مستويات تقديم الخدمة للمتعاملين.

