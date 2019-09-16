مسؤولو أفضل 5 مراكز: شكراً محمد بن راشد.. والتحدي الأكبر المحافظة على الإنجاز

المصدر: دبي - متابعة: قسم المحليات

عبّر قيادات وموظفو مراكز الخدمة الخمسة المصنفة كأفضل مراكز على مستوى الدولة، عن شكرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه المتواصل لكل ما هو مميز في الإمارات، وتكريمه لهم ومنحهم راتب شهرين، عاقدين العزم على مواصلة الجهد والتحدي للمحافظة على الإنجاز الذي حققوه.

وأكدوا أن التكريم حافز لهم لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن، مشددين على أن التحدي الأكبر، هو المحافظة على الإنجازات.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن حكومة دولة الإمارات تتطلع إلى سعادة المجتمع، وإلهام الشعوب في تجربة خدمة المتعاملين، ويأتي إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأخير، إعلاناً لحقبة جديدة، تؤكد الشفافية والانفتاح، وتضمن وقوف جميع المسؤولين أمام معايير الخدمة والتفاني.

وأضاف: «في برنامج الشيخ زايد للإسكان، نلتزم في تقديم الخدمات بجودة عالية، تضمن للأسرة المواطنة السعادة، وتؤمن لهم الاستقرار السكني بأعلى جودة وأقصر مدة، لافتاً إلى أن العمل في القطاع الخدمي، يدفعنا للابتكار المستمر في تقديمنا للخدمات، ويشحذ الهمم للإبداع والتفاني، وتحفيز فرق العمل لبذل المزيد، فلا شك أننا اليوم نقف تحت أنظار العالم، لنقدم نموذجاً للدولة المتقدمة، التي تعتني بأدق التفاصيل عند إسعاد المتعاملين».

وأكد معاليه: «فخور بفريق عملي في زايد للإسكان، لما حققوه، وأدعوهم لعدم الوقوف عند هذه المرحلة، فأمامنا تحديات متجددة، ومستقبل ينتظر المزيد».

وقالت المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، نعبر اليوم بكل فخر، عن شكرنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على ثقته التي وضعها في مركز سعادة المتعاملين في المنطقة الشمالية، وإننا في نفس الوقت نقف على أعتاب مرحلة مهمة، شعارها المسؤولية وضرورة الوقوف على فرص التحسين المستمر».

وأضافت: «خدمة المجتمع شرف، وإسعادهم أمانة، ودورنا يكمن في تحقيق هذا التناغم بين سرعة الإجراءات وحسن التعامل، بما يليق بمستوى حكومة تتطلع إلى الريادة وتنافس العالم، بل وتتصدره في الكثير من المحافل».

وقالت مريم سلطان بن يعقوب الزعابي رئيس قسم إسعاد المتعاملين في برنامج الشيخ زايد ـ المنطقة الشمالية، إن الإنجاز الذي تم تحقيقه من خطط استراتيجية مرسومة من قبل القيادة العليا، لتحقيق أفضل الخدمات المقدمة، وقيام موظفي مركز إسعاد المتعاملين في برنامج الشيخ زايد للإسكان المنطقة الشمالية، بالسعي لتطوير الخدمات المقدمة، من خلال تقديم مبادرات واقتراحات من قبل الموظفين والمتعاملين، وتغليفها بإطار يخدم المجتمع.

وتوجهت بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، على حرصهم وجهودهم لهذا الوطن، فهذا تشريف وتكليف، بأن نبذل قصارى جهدنا لنكون الأفضل دائماً، فنحن شعب لا يرضى إلا بالمركز الأول.

وأكد راشد علي الشحي إداري التدقيق بالمركز، أن اختيار المركز ضمن أفضل 5 مراكز متعاملين على مستوى الدولة، يحملنا المزيد من المسؤولية في تقديم أفضل الخدمات، والتقدم في التصنيف خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن سعادته في العمل ضمن فريق برنامج زايد للإسكان، وترجمة أهدافه لاستقرار الأسرة المواطنة وتلاحم المجتمع، لافتاً إلى التزام فريق العمل بالمركز، على تقديم أرقى الخدمات والعمل بإيجابية لإسعاد المتعاملين، وإنجاز معاملاتهم بأعلى معايير الجودة.

وقال سليمان محمد علي النقبي إداري إسعاد المتعاملين بالمركز، إن خدمة المتعاملين وسام على صدور فريق العمل، والذي يعمل في هذا المجال يشعر بالسعادة، وخاصة مع إعلان فوز المركز ضمن أفضل 5 مراكز على مستوى الدولة، وذلك نتيجة لتوفيق وتكامل أدوار فريق العمل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة مهمة للجميع للتقدم في التصنيف، تأكيداً على إيجاد مجتمع سعيد في وطن السعادة، وقدرة فريق العمل بالمحافظة على التصنيف الذي تحقق، ومواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمة لإسعاد المتعاملين.

وأعرب العاملون بمركزي خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، ومركز سعادة المتعاملين التابع لوزارة التربية والتعليم في عجمان، عن فخرهم وسعادتهم بالفوز بالمركزين الثاني والثالث على مستوى الدولة، مؤكدين أن هذا الأمر وسم يزين صدورهم، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية: «نهدي الفوز إلى القيادة الرشيدة في الدولة»، مشيراً إلى أن مركز خدمات المتعاملين يقدم 40 خدمة يومياً، ويستقبل 500 مراجع، والمعاملة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

ومن جانبه، قال عادل المرزوقي مدير مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المتواصل، واهتمامه بتطوير الموارد البشرية العاملة في الحكومة، وتقديم خدمات مميزة للمتعاملين، وتوجيهاته ومتابعته للارتقاء بالخدمات في الدولة»، مؤكداً أنهم يعملون على ترجمة المعنى الحرفي لإسعاد المتعاملين، واستقبال المراجعين مباشرة، والعمل على إنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.

وفي ذات السياق، أشارت سارة الجسمي مسؤولة مركز سعادة المتعاملين، التابع لوزارة التربية والتعليم في عجمان، إلى أن هذا الفوز حافز لتطوير الخدمات.

من جانبه، أعرب المقدم سلطان خليفة بن حارب مدير مركز سعادة المتعاملين بإدارة المرور والترخيص، التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، عن سعادته بالفوز بالمركز الثالث، وتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه المتواصل في سبيل تطوير الخدمات.

من جهته، قال المساعد محمد الظهوري: «نتقدم بالشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، التي وفرت لنا كافة الإمكانات لتطوير العمل، ونحن نعاهدهم أن نضاعف الجهد لتطوير مزيد من الخدمات، وأن نكون دائماً في المراكز المتقدمة».

وفي نفس الإطار، ذكرت الرقيب مريم المطروشي، أن الإنجاز دافع لبذل مزيد من الجهد لتطوير العمل وخدمة الوطن.

وأكد موظفون يعملون بمركز شرطة واسط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الإنجاز، وحصولهم على المركز الرابع بالتصنيف، أثلج صدورهم، ويعد تحدياً لبذل الجهد بهدف المحافظة على المكتسبات، وأنه جاء نتيجة لعمل وجهد متواصل من فريق العمل الذي تم تشكيله، موجهين شكرهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على المكافأة التي أوعز بها لهم.

وقالت المساعد أول نورة الزرعوني، وتعمل في خدمة إسعاد المتعاملين بمركز شرطة واسط منذ 4 سنوات، إضافة إلى 9 سنوات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إن فوز المركز بذلك التصنيف العالي، جاء نتيجة لعمل ممنهج، ودعم من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وذكر المساعد أول عبد الرحمن عيسى، ويعمل إدارياً في خدمة إسعاد المتعاملين منذ أكثر من 7 سنوات، مقدماً خلالها كافة الخدمات لجمهور المتعاملين، أنه يعمل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة منذ 18 عاماً، وأنه اكتسب العديد من المهارات التي مكنته من أداء علمه على أكمل وجه، كما يعد ذلك الإنجاز تحدياً لبذل المزيد من الجهود للمحافظة عليه، بل، والتفوق في مجال خدمة العملاء وإسعادهم، وتخليص معاملاتهم في زمن قياسي.

وفي ذات السياق، تحدث عادل الحمادي موظف بسعادة المتعاملين بالمركز، أنه يعمل منذ 10 أعوام في ذات المجال، والذي تمكن من خلال ما اكتسبه من خبرات، تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، عبر استخدام التطبيقات الذكية، وإنجاز المعاملات إلكترونياً.