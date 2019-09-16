حميد النعيمي: نريد المحافظة على التميز دائماً

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن الوصول إلى المراكز الأولى بين أفضل خمسة مراكز خدمة يمكن الحصول عليها ولكن نريد المحافظة على الإنجاز والتميز دائماً وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل الكوادر العاملة في حكومة عجمان سواء أكانوا ضباطاً أم أفراداً أم موظفين في المؤسسات والهيئات، إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون.

جاء ذلك خلال تهنئة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والكوادر الإدارية المتميزة في مركز خدمات المرور والترخيص في عجمان وهم المقدم سلطان خليفة بن حارب مدير مركز خدمات المرور والترخيص والمساعد أول محمد عيسى الظهوري موظف استقبال لحصولهم على المركز الثالث من بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

كما هنأ سموهما علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية وكادر مركز سعادة المتعاملين في المنطقة وهم سارة حاجي الجسمي مسؤولة مركز سعادة المتعاملين في عجمان وعادل المرزوقي مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم لحصولهم على المركز الثاني بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

وأشاد سموه خلال استقبال تلك الكوادر بهذا الإنجاز، والذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل كل العاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية.

من جانبه وصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي هذا الإنجاز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا وإداراتنا ومراكز الخدمة في الإمارة من قيادتنا العليا، ونتيجة طبيعية للتوجيهات والجهود التي تبذلها حكومة عجمان، والتي جعلت سعادة المتعاملين والمراجعين من بين أهم توجهاتها، والتميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل في كل الإدارات والمراكز الخدمية.

وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بأسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده على ما يقدمانه من دعم ومساندة لإدارات شرطة عجمان. وقال النعيمي إن الحصول على الأفضل بين خمسة مراكز خدمة على مستوى الإمارات جاء نتيجة حصول مراكز خدمات المرور والترخيص على ما نسبته 98.6 في المائة من مؤشر سعادة المتعاملين التابع لمجلس الوزراء، حيث يتم إنجاز ما يعادل 600 معاملة يومياً منها 400 معاملة أون لاين و200 معاملة من قبل المراجعين، وأن الخدمة المطلوبة يتم إنجازها ما بين دقيقتين وثلاث دقائق.. مشيراً إلى وجود 26 خدمة في المركز أبرزها خدمات ذات أولوية منها إصدار الرخص وملكيات السيارات ودفع المخالفات وغيرها من الخدمات.

وأكد علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية أن وجود مركز سعادة المتعاملين بالمنطقة بين أفضل خمسة مراكز خدمية جاء نتيجة الدعم اللامحدود ومساندة صاحب السمو حاكم عجمان ومتابعة ولي عهده الحثيثة لدور المنطقة وجهود المركز، وثمرة جهود مشتركة وتعاون وتنسيق بين إدارات المؤسسات التعليمية وخاصة وزارة التربية والتعليم.