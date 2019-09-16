حاكم الفجيرة والشيوخ والوزراء ورئيس الأركان يعزون ذوي الشهداء

المصدر: أبوظبي، العين، الفجيرة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن الوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي، اللذين استشهدا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموه لأسرة شهيد الوطن الوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني، خلال زيارته مجلس العزاء في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة شهيد الوطن الرقيب سيف ضاوي الطنيجي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحنية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدّم واجب العزاء في شهيدي الوطن، إلى جانب سموه، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين.

كما قدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب سموه، خلال زيارته، أمس، مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبد الله أحمد الظنحاني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدّم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي، وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي وعلي عبد الله أحمد الظنحاني.

وأعرب سموه، خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الحنية ودبا في الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم أيضاً سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي وعلي عبد الله أحمد الظنحاني.

وأعرب سموه - خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة وفي دبا الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

وقدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب -خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة منازف بمدينة العين- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدّم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان واجب العزاء لأسرة الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي، وأعرب خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الفوعة بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

وقدّم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، وأعرب خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو.

وأعرب معاليه - خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، والشيخ مفتاح بن عبيد الخاطري واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي.

وأعرب الحمادي والخاطري، خلال زيارتهما أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيد.

وقدّم معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، واجب العزاء لأسر ستة من أبطال الإمارات البواسل الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات. حيث قدّم معاليه واجب العزاء يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع لذوي الشهيدين علي عبد الله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي راشد الطنيجي بمدينة دبا الفجيرة، ومنطقة الحنية بالفجيرة. كما قدّم معاليه التعازي لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وقدّم وزير دولة لشؤون الدفاع العزاء أيضاً لأسرتي الشهيدين زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، وذلك خلال زيارته مع وفد وزارة الدفاع مجلسي العزاء في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وقدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي، وأعرب معاليه - خلال زيارته صباح أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.

كما قدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعدد من المسؤولين بالدولة، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري، وصالح بن عمرو، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعربوا - خلال زيارتهم أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لذوي الشهيدين.

وقدّم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو.

وأعرب خلال زيارته، صباح أمس، مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

كما قدّم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري.

وأعرب - خلال زيارته صباح أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.

ودعا الشيوخ والوزراء الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمتهن وأن ينزلهم منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.