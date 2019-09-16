تركي الدخيل: النجاح الإعلامي يتطلب تحري المصداقية والتحلي بالإيجابية

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت الدورة الثالثة من «برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة» تركي بن عبد الله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وذلك في جلسة حوارية ناقش فيها تجربته ومسيرته المهنية في مجال العمل الإعلامي مع المشاركين.

وقال الدخيل: يسعدنا اليوم أن أكون معكم بهذه الجلسة مع نخبة من قادة إعلام المستقبل، والمشاركة في هذه المبادرة المبتكرة التي تهدف إلى صناعة أفضل جيل من الإعلاميين العرب، حيث يحتاج النجاح الإعلامي إلى مهارات استثنائية تتمثل في تحري المصداقية، والتحلي بالإيجابية كونها من الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز القدرات على تخطي العقبات ومواجهة التحديات، وتدفع نحو مواصلة العطاء والتميز في الأداء من خلال صقل المهارات وإثراء الخبرات بشتى المجالات.

وتابع: إن المتغيرات التي طرأت على المشهد الإعلامي مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، وهي تتطلب المرونة، والقدرة على مواكبة أحدث الاتجاهات لضمان تلبية التطلعات، خصوصاً مع التغييرات السريعة في أنماط تعاطي المتابعين مع وسائل الإعلام المختلفة، والتي تتطلب التركيز على التفاصيل، والمحافظة على تحقيق التوازن بين المصداقية والسرعة في نقل الأخبار والمعلومات.

من جانبها ناقشت دالين حسن، رئيسة مكتب شبكة «يورو نيوز» العالمية في أبوظبي خلال ورشة عمل، دور وسائل الإعلام العالمية في نقل صور وقصص إبداعية عن المنطقة إلى مختلف دول العالم.

كما تخلل اليوم الأخير من فعاليات النسخة الثالثة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة زيارة المشاركين لمقر شركة أبوظبي للإعلام، تعرفوا خلالها على واقع مهنة الإعلام، والاطلاع على منظومة العمل في وسائلها المختلفة والمتنوعة، واشتملت أيضاً على ورشة عمل قدمتها بوابة العين الإخبارية تناولت الصحافة الإلكترونية، وملامح المحتوى الرقمي.

مشاركة

ويشارك في النسخة الثالثة إعلاميون شباب من عُمان، والمغرب، والعراق، والأردن، والسعودية، وتونس، وسوريا، وجزر القمر، والكويت، والجزائر، والسودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والإمارات، وليبيا.

وينظم مركز الشباب العربي هذا البرنامج بالتعاون مع أكثر من 50 مؤسسة إعلامية رائدة على مستوى الوطن العربي والعالم، بما فيها المجلس الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات وهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، و«توفور54» المكتب الإعلامي لحكومي أبوظبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالإضافة إلى مؤسسة تومسون رويترز، ومدينة دبي للإعلام، و«تويتر» و«فيسبوك» و«لينكدإن» و«غوغل» و«يوتيوب» وصحف الشرق الأوسط، والرؤية، و«ذا ناشونال».

دعم

يشارك في دعم فقرات البرنامج كل من سكاي نيوز عربية، ومؤسسة «بلومبيرغ» العالمية، و«سي إن إن» ومجموعة «إم بي سي» ومؤسسة «ايرونيوز» ومؤسسة دبي للإعلام، ووكالة الأنباء الفرنسية «اي اف بي» والجامعة الأمريكية في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومؤسسة أبوظبي للإعلام وشركة «أميجنيشن» أبوظبي، وشركة «اكسنشر»، ومؤسسة هيكل ميديا وهرفارد بزتس ريفيو، ومؤسسة «يوتيرن» ووكالة «أبكو ورلد وايد».