«مواصلات الإمارات» تتعاون مع 12 مدرسة خاصة في دبي والشارقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات عن إبرامها عقوداً جديدة ومجددة مع مجموعة من المدارس الخاصة في إمارتي دبي والشارقة، لتستفيد بموجبها تلك المدارس من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها المؤسسة برصيد من 3 عقود. وأفاد طارق الصيداوي مدير المبيعات في دبي والشارقة: «أن المؤسسة تتمتّع برصيد من الخبرة والإنجازات المتميزة في قطاع النقل المدرسي، ما ساهم في إبرام 12 عقداً جديداً ومجدداً، مع مدارس خاصة في إمارتي دبي والشارقة.

مشيراً إلى أن الخبرة العريقة والجودة الشاملة في عمليات النقل جعلتا من اسم مواصلات الإمارات الأكبر على مستوى الدولة في مجال تقديم خدمات النقل المدرسي، ويستقطب مزيداً من الشراكات مع مجموعة واسعة من المدارس والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الخاصة».

وأوضح الصيداوي، أنه بموجب العقود الحالية والجديدة المبرمة فإن المؤسسة ستخصص 630 حافلة مدرسية لنقل 17000 طالب وطالبة مع المدارس الخاصة المتعاقد معها في دبي والشارقة، مصرحاً بأن إجمالي عدد المدارس الخاصة التي تستفيد من خدمات النقل المدرسي التي تقدمها مواصلات الإمارات في إمارتي دبي والشارقة قد بلغ 36 مدرسة خاصة.

وأكد الصيداوي، على الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في تقديم خدمات نقل مدرسي ذات جودة وكفاءة وانتظام.