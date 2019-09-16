4480 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال 3 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - وام

كشفت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن تحرير 4480 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وكثفت الدائرة الرقابة على الشواطئ مع زيادة إقبال الجمهور عليها خلال فصل الصيف، حيث تتوزع دوريات «راقب» على 7 مناطق في إمارة رأس الخيمة ووصل عدد المفتشين العاملين في قسم الرقابة إلى 74 مفتشاً تم تأهيلهم.

وتهتم دوريات «راقب» بتثقيف الجمهور بضرورة الحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها. وأوضح أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بالدائرة: «أن الأشهر الماضية شهدت تشديد الرقابة على المناطق الطبيعية والشواطئ».