«نقل أبوظبي» تدرس إعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التعرفة المرورية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تدرس دائرة النقل في أبوظبي مقترحاً خاصاً لإعفاء العائلات من أصحاب الدخل المحدود من رسوم بوابات نظام التعرفة المرورية، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة للمقترح للخروج بتوصيات تخدم وتراعي هذه الفئات.

وفي لمحة عن الدراسة، أوضح المهندس إبراهيم الحمودي المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالإنابة في دائرة النقل أبوظبي، أن الدراسة بدأ تنفيذها منذ نحو 3 أشهر، وتم تنفيذ الدراسة على عدد من ذوي الدخل المحدود والذين يقل دخلهم عن 15 ألف درهم ويسكنون خارج مدينة أبوظبي ويعملون داخل المدينة، وتشير الدراسة إلى أن أغلبهم يبدأ دوامه الساعة 7.30 ص.

ولذا يجب أن يمر على مداخل أبوظبي قبل الـ7 فيدفع درهمين فقط عن المرور قبل ساعات الذروة، وينتهي عمله عند الـ 3.30 فيخرج من المدينة قبل ساعات الذروة أيضاً، فيدفع يومياً 4 دراهم، وعلى اعتبار أن الشهر به 22 يوم عمل فيكلفه المرور شهرياً 88 درهماً فقط، الأمر الذي يدفع بضعف التأثير الاجتماعي والاقتصادي على ذوي الدخل المحدود. وبين الحمودي، في مقابلة عبر إذاعة أبوظبي، أن الدراسة ستوصي بتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود، إذا توافقت مع الشروط التي تضعها الجهات المعنية لدعم هذه الفئات.

تأجيل التسجيل

وأوضح الحمودي أنه بتاريخ 15 عند إطلاق النظام ستصل رسالة لكل مالك مركبة تحمل لوحات أبوظبي بها رقم سري، ليقوم مالك المركبة بزيارة موقع الدائرة ووضع الرقم السري في الخانة المخصصة له والرمز المروري ورقم بطاقة الهوية، وسيظهر له بعدها محفظة بجميع المركبات المسجلة على الرمز المروري الخاص به، وبعدها يستطيع أن يقوم بوضع أي مبالغ مالية لنظام التعرفة المرورية باستخدام بطاقة الحساب البنكي.

آلية

أفاد المهندس إبراهيم الحمودي بأن الدائرة عملت على تأجيل تفعيل رسوم التعرفة المرورية لمركبات أبوظبي نظراً للتحديثات التي قد تطرأ على قاعدة البيانات الخاصة من مركبات للاستفادة من توجيهات القيادة الرشيدة بإعفاء المركبات التي تحمل لوحات أبوظبي من رسوم التسجيل.

وذكر أن مركبات أبوظبي المسجلة لها خصوصية في نظام التعرفة المرورية، حيث يتم إضافة رسوم المرور من بوابات التعرفة المرورية بشكل تراكمي ويستطيع دفعها عند تجديد المركبة دون أي تسجيل مخالفات بحقه عند المرور بالرغم من عدم توفر رصيد، داعياً بأن يكون الدفع بشكل مسبق خاصة العائلات التي تملك 3 أو 4 مركبات تجنباً لتراكم المبالغ عند التجديد.