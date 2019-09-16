بلدية أبوظبي تنفذ خطة لإزالة العشوائيات الزراعية الخطيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال خطة عمل متكاملة، تستهدف من ورائها تخليص المدينة من جميع أشكال الزراعات العشوائية، حيث تمتد مدة الحملة الزمنية إلى يونيو من العام المقبل 2020.

ومن جانبه أكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة: «إن هذه المرحلة تأتي انطلاقاً من حرص بلدية مدينة أبوظبي على توفير بيئة آمنة لكل سكان مدينة أبوظبي، وتحسين مظهرها العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة فيها.

مشيراً إلى أن بلدية مركز المدينة بدأت حملة شاملة لإزالة العشوائيات الزراعية، التي تشكل خطورة، وتعيق حركة المشاة، والمركبات، وذلك استجابة لشكاوى عدد من سكان مـــدينة أبوظــبي من تراكم بعض النفايات العشبية، وتزايد النباتات الضارة، والتي قد تكون سبباً لانتشار الحشرات والقوارض، وخلق بيئات غير آمنة».