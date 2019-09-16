وزارة الصحة تسحب مستحضرات عشبية خطيرة من الأسواق

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، حظر استخدام وسحب مجموعة من المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية من أسواق الدولة، والتي تستخدم في أغراض التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وغيرها، وذلك بعد تحليلها والتأكد من عدم مطابقتها لمعايير الجودة أو غشها بمواد كيماوية محظورة أو غير مثبتة على عبوات المنتجات.

وقررت الوزارة سحب تشغيلتين من منتج يستخدم مكملاً غذائياً عبارة عن كبسولات تستخدم لمد الجسم بالكالسيوم وعلاج هشاشة العظام، وحملت التشغيلات المتأثرة بالسحب رقميn180107 بتاريخ انتهاء يناير 2021 وn1810017 بتاريخ انتهاء ديسمبر 2021، حيث إن سبب التحذير والسحب قيام المختبر المركزي التابع لدائرة الصحة في أبوظبي بتحليل عينات من المنتج كون ذلك جزءاً من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التذوق، حيث أظهرت نتائج التحليل المخبري فشل الأقراص في اجتياز اختبار لتفتت.

وعلى خلفية التحذير الصادر من الإدارة الأسترالية للمستحضرات العلاجية حذرت الوزارة من استخدام مستحضر عشبي صيني يطلق عليه «Jin Gui Shen Qi wan»، حيث تدعي الشركة المصنعة أن المستحضر يعتمد على الطب الصيني التقليدي لدعم المناعة في الجسم وخفض مستويات السكر في الدم والحفاظ على الكلى ومستويات الهرمونات الطبيعية.

وعند تحليل عينات من المستحضر بمعرفة الإدارة الأسترالية تبين أنه يحتوي على مستويات من قلويدات البكتيريا أعلى من الحد المسموح به، والتي يمكن أن تشكل خطراً غير مقبول على الصحة.

كما قررت الوزارة سحب منتج «Supplement Capsule» والذي يستخدم مستحضراً عشبياً ومقوياً جنسياً حيث أظهرت التحاليل احتواءه على مادة غير معلن عنها وهي «سيلدينافيل» والتي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري أو ارتفاع في نسبة الدهون.

وفي السياق نفسه أصدرت الوزارة تعميماً للمنشآت الصحية والصيدلانية بالدولة بشأن ما ورد من مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث التابعة للوزارة منتج «Dimax» الذي يستخدم مستحضراً عشبياً لتخفيف الوزن.