الإمارات تشارك في كولومبيا بجلسة وزارية للتعاون في القضايا البحرية

المصدر: دبي - البيان

وصل معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أمس إلى جمهورية كولومبيا للمشاركة في جلسة وزارية عالية المستوى خلال الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي التي تقام في كولومبيا خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ17 من سبتمبر الجاري.

وقال معالي النعيمي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث لتعزيز الشراكة العالمية والتعاون الإقليمي في القضايا البحرية حيث تعد أحد أهم الأحداث الدولية التي تتناول قضايا القطاع البحري، وتمثل منصة تجمع خبراء المجتمع البحري لمناقشة القضايا المشتركة والتفاعل مع المختصين في هذا المجال».

وأكد الدكتور النعيمي حرص دولة الإمارات على المشاركة في كافة الأحداث والفعاليات العالمية والإقليمية التي من شأنها تعزيز التعاون والنقاش في ما يخص القضايا البحرية وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تعترض هذا القطاع.

وأشار معاليه إلى ضرورة تعميق وتكثيف النقاشات والتعاون الإقليمي بخصوص القضايا والتحديات البحرية، كما شدد على أهمية الشراكات والتعاون في كل ما يخص القضايا البحرية، مؤكداً التزام الدولة بذل كافة الجهود والقيام بواجباتها تجاه المجتمع البحري الدولي وتقديم خبراتها من أجل تعزيز هذه الصناعة وتحقيق أعلى المستويات في الأنشطة البحرية المختلفة.