«القافلة الوردية» تدعو المؤسسات للمشاركة باليوم الصحي الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

دعت القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، جميع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة بـ«اليوم الصحي الخاص بالقافلة الوردية»، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

واستفاد من خدمات اليوم الصحي، منذ انتهاء مسيرة فرسان القافلة الوردية الـ 9 في مارس الماضي، العديد من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث قام فريق القافلة الوردية الطبي في الفترة بين أبريل الماضي وسبتمبر الجاري بتقديم العديد من محاضرات التوعية بسرطان الثدي والفحوصات المجانية من خلال 11 فعالية توعية استهدفت جميع إمارات الدولة. كما قدم «اليوم الصحي» خدمات الفحوصات لكوادر الموظفين العاملين في عدد من الدوائر الحكومية والخاصة في الدولة.

ويشارك في المحاضرات نخبة من الخبراء والمختصين، حيث سيستفيد من الفحوصات السريرية والتصوير بالماموغرام في أماكن وجود الحملة، أكثر من 500 موظف.