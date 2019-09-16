«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير سويسرا

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد ماسيمو بادجي سفير الاتحاد السويسري الجديد المعين لدى الدولة. وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للسفير السويسري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير الاتحاد السويسري الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.