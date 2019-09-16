محاكم دبي تستعد لإطلاق حملة «العدالة والتسامح»

المصدر: دبي - البيان

تستعد محاكم دبي لإطلاق حملة «العدالة والتسامح»، تحت شعار «معاً لمجتمع متسامح» والذي سيكون في دبي فيستيفال سيتي، في يومي 19 ـ 20 الجاري، حيث ستكشف محاكم دبي خلال الفعالية عن جملة من الإنجازات والمبادرات التي تقدمها في مجال التسويات، وذلك تزامناً مع عام التسامح، وسعياً في نشر رسائل التسامح والسّلام لكافة فئات المجتمع، ولترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها عمَلاً مؤسسياً مستداماً، ولتعميم قيمة التسامح والحوار.

وستستعرض محاكم دبي عدداً من الخدمات الخاصة بالتسوية والتسامح عبر منصتها الخاصة، ومنها: «مركز التسوية الودية للمنازعات» الذي يحل النزاعات بين المتخاصمين دون اللجوء إلى المحاكم، ليحقق مبدأ العدالة ويضمن كل الأطراف حقوقهم بالتراضي، و«قسم الإصلاح والتوجيه الأسري» الذي يعمل على تقديم الطرق البديلة عن التقاضي بإدارة الأحوال الشخصية من خلال العمل على حل الخلافات الأسرية بالنصح .