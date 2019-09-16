إغلاق منشأة مطعم «أوبال» و«النبع لخدمات التموين» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأتين غذائيتين بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية مطعم «أوبال» والتي تحمل رخصة تجارية رقم CN-1191547، والمنشأة الغذائية «النبع لخدمات التموين» وتحمل رخصة تجارية رقم CN- 1263027، نظراً لمخالفتهما قانون رقم «2» لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتهما على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرارات الإغلاق الإداري جاءت نتيجة عدم التزام المنشأتين تطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبيناً أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشآت خلال العام الجاري.