طارق لوتاه: ندعو المرشحين إلى الاقتراب من المواطن

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «ندعو جميع المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للفترة المتبقية من الحملات الدعائية لوضع برامج انتخابية أكثر قرباً من المواطن، وأكثر قدرة على تلبية احتياجاته».

وأضاف: «أن المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يدركون المسؤولية الوطنية التي يتحملونها تجاه الناخبين وتجاه الاستحقاق الانتخابي الوطني ككل، وهو ما يتطلب من الجميع وضع مصلحة الوطن والمواطن في برامجهم الانتخابية فوق كل اعتبار والالتزام بضوابط الحملات الانتخابية وفق التعليمات التنفيذية لانتخابات الوطني».

ودعا لوتاه إلى تعزيز التفاعل بين الناخبين والمرشحين بالاطلاع على برامج كل مرشح والتمعن في مضامينها لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي على النحو الذي يضمن وصول من يختارونهم إلى المجلس، بحيث يصبح المواطن أكثر مساهمة وفاعلية في تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، ليكون السلطة الأكثر قدرة على نقل قضايا المواطنين.