«مجلس متعاملي طرق دبي» يبحث احتياجات قطاع الأعمال في الإمارة

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس المتعاملين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة حوارية مع ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في إمارة دبي، لبحث آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الهيئة لمجتمع قطاع الأعمال، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأكد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، رئيس مجلس المتعاملين، خلال الجلسة، حرص الإدارة العليا في الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة قطاع الأعمال، بما يمثله من دعم لوجيستي لمشاريعها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات واستراتيجية الحكومة الرشيدة الرامية إلى الاهتمام بالمتعاملين، تحقيقاً للغاية الاستراتيجية «إسعاد الناس»، وزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، والعمل على تحسينها وتطويرها، وبيّن أن الهيئة تنظر بعين الاعتبار لكل الآراء والمقترحات التي تتلقاها في مجالس المتعاملين التي تجريها.

واستمع المجلس إلى عدد من المقترحات والأفكار والملاحظات، ومنها تكثيف التفتيش والرقابة على المواقف، بالتعاون مع بلدية دبي، وجميع المواقع، ومخالفة المركبات المهملة والمتروكة لفترات طويلة والمعروضة للبيع في الساحات الرملية، وإزالتها وتحويلها إلى مواقع التجمع، حفاظاً على المظهر الحضاري لإمارة دبي، ودراسة طلب ربط نظام شركات التأمين ووكالات السيارات «التكامل مع الشركات التأمين والوكالات» بالنظام المروري لإمارة دبي، والنظام المروري الاتحادي لتسهيل عملية الحصول على بيانات المركبات.

وأوصى المجلس بدراسة اقتراح، مفاده إطلاع معارض السيارات على بيانات المركبات في نظام معارض السيارات «دورة حياة المركبة» من لحظة دخول المركبة للدولة، مروراً بالجمارك والتسجيل.