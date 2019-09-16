«قضاء أبوظبي» توقع اتفاقية مع مستشفى برجيل لإنشاء عيادة إسعافات أولية

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية مع مستشفى برجيل، بشأن إنشاء عيادة للطوارئ والإسعافات الأولية، تقدم المساعدات والمشورة الطبية بصورة عاجلة للموظفين والمراجعين من قبل فريق طبي متخصص، على مدار ساعات العمل بالمقر الرئيس للدائرة.

وقع الاتفاقية عن دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعن مستشفى برجيل، الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»، وذلك بحضور عمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال في المجموعة.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأن تتماشى المبادرات مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق السعادة والإيجابية.

ومن جانبه، قال أحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية بدائرة القضاء، إن إنشاء عيادة للطوارئ والإسعافات الأولية بمقر الدائرة، يأتي استكمالاً للمنظومة الخدمية الإضافية، والتي تشمل المجمع الخدمي المتكامل لإنجاز معاملات شركات الاتصالات والسفر والسياحة والجوازات والهوية والعديد من الجهات.

وأضاف: إن العيادة التي سيتم إنشاؤها وفق اتفاقية مدتها خمس سنوات، تتيح خدمات نوعية للحفاظ على سلامة وصحة الموظفين والمتعاملين