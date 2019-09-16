«دبي القضائي» يطلق البرنامج التأهيلي لدبلوم العلوم القانونية برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي، عن انطلاق البرنامج التأهيلي لدبلوم العلوم القانونية، المخصص لأعضاء السلطة القضائية بالنيابة العامة في إمارة رأس الخيمة (الدفعة الأولى). ويبلغ عدد ساعات البرنامج التدريبي، شاملة الجوانب النظرية والتطبيقية والممارسة العملية والزيارات الميدانية للمؤسسات ذات الاختصاص بعمل أعضاء النيابة المستقبلي، 686 ساعة.

وسيركز المدربون خلال البرنامج على العديد من الموضوعات، ومن أهمها، شرح كافة القوانين ذات الصلة بمهام النيابة العامة، وتوضيح دور النيابة.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «تحرص دولة الإمارات على إنتاج وتبادل المعرفة، وكان الهدف من إنشاء معهد دبي القضائي، الإسهام في رفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية بالموارد البشرية المؤهلة.