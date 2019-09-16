«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع «إنجي» الفرنسية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جان بيير كلاماديو، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجي الفرنسية للطاقة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون المثمر مع الشركات العالمية الكبرى لتبادل أفضل التجارب والممارسات والاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الطاقة. وحضر اللقاء عدد من كبار مسؤولي المؤسستين. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية.

بنية تحتية

وتطرق الطاير للمشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تسهم الهيئة في تحقيق هذه الرؤية من خلال التأسيس لبنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. وتبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 11,400 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، حيث تقوم بتأمين إمداداتها من خلال تنويع مزيج الطاقة، لتشمل الطاقة النظيفة لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وتطرق الطاير لجهود الهيئة في إنشاء بنية تحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

حلول

استعرض جان بيير كلاماديو ووفد مجموعة «إنجي» المرافق آخر الحلول والتقنيات التي تقدمها المجموعة في مجال إنتاج الطاقة، مؤكداً اهتمامه في المشاركة بمشروعات هيئة كهرباء ومياه دبي.