مدير أكاديمية شرطة دبي يلتقي الطلبة المرشحين للعام الدراسي الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

التقى العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، سرايا الطلبة المرشحين للعام الدراسي الجديد 2019 ـ 2020، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على التواصل المباشر مع الطلبة وتوجيههم نحو اللوائح والقوانين المعمول بها.

ووجه العميد السويدي، الطلبة على ضرورة الالتزام والمذاكرة والتفاعل مع أعضاء التدريس، لتحقيق النجاح والتفوق، كما شدد على أهمية الضبط والربط العسكري، والقيافة والنظافة والهندام والشخصية العسكرية، وحضور الطابور، والاهتمام بالرياضة، واللياقة البدنية، والتحلي بالقيم والأخلاق الحميدة، وإطاعة الأوامر وتنفيذ التعليمات الصادرة عن السادة الضباط والمدربين.

كما دعا الطلبة إلى التعاون الأخوي، منبهاً على ضرورة عدم ارتكاب أي أخطاء أو مخالفات مسلكية، لتجنب العقوبات الجزائية، مضيفاً بأن الطالب المرشح ينبغي أن يكون القدوة والأنموذج في التعامل الحضاري مع الآخرين سواء داخل أو خارج الأكاديمية، لعكس الصورة المتميزة لمنتسبي شرطة دبي.