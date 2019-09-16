شرطة دبي تعزز قدرات موظفيها في قطاع الأمن البحري

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، دورة أساسيات الأمن البحري، والتي استهدفت موظفي الأمن والسلامة البحرية في مركز شرطة الموانئ، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

شهد انطلاق الدورة العقيد بدران سعيد الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد محمد مرداس، والعقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، والمقدم راشد العيالي رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم علي قصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، بمشاركة 20 شخصاً من العاملين في قطاع الأمن البحري، والمدرب المختص خوسيه رامون ألفاريز من شركة الإنقاذ والسلامة البحرية التابعة لمركز جوفيلانوس بإسبانيا.

وقال العقيد سعيد المدحاني: إن الدورة تهدف إلى بيان اللوائح المعمول بها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المنائية «ISPS»، وتعريف المشاركين بالأخطار والتهديدات الأمنية وكيفية إعداد الخطط المتعلقة بها، بالإضافة إلى التعرف على دور مركز شرطة الموانئ في التعامل مع الحوادث البحرية، واطلاع المعنيين بالسيناريوهات والاتفاقيات الدولية المنظمة للسلامة والملاحة البحرية.

وأكد حرص شرطة دبي على تأهيل وتدريب موظفيها على أفضل المعايير العالمية في مجال تأمين القطاع البحري، واطلاعهم على كل المتغيرات ذات العلاقة بالأمن البحري وأثر ذلك على المستويين المحلي والدولي، والتعرف على كيفية التعامل مع الحوادث البحرية.