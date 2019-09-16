«الوطنية للانتخابات»: التزام المرشحين بالضوابط يجنّبهم الوقوع في المخالفات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بالضوابط والشروط كافة الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لتفادي الوقوع في المخالفات، التي قد تقود إلى توقف المرشح عن ممارسة برنامجه الانتخابي.

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: «إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هي فرصة لإيجاد حوار وطني بناء يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتأتي برامج المرشحين لتعكس نبض الشارع، ولتمثل عملية عصف ذهني للعديد من القضايا التي تهم المواطن، وتمثل مصدراً ورافداً للمساهمة في عملية التطوير المستمر لمؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة».

الحس الوطني

كما أشاد بالحس الوطني العالي للمرشحين، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في البحث عن القضايا التي تهم المواطنين لتضمينها في برامجهم الانتخابية، وبين معاليه أن اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو إلى حوار بناء وفاعل بين الناخب والمرشح بما يتناسب مع أخلاق المواطن الإماراتي وقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة. وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات وضعت جميع الضوابط والإجراءات التي تنظم الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين وطرق عرضهم لبرامجهم الانتخابية، وبما يضمن تواصلهم الفاعل والبناء مع جميع أعضاء الهيئات الانتخابية.

ودعا جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مؤكداً أن اللجنة وضمن حرصها على توعية جميع المرشحين فقد نظمت فعاليات ومحاضرات في جميع إمارات الدولة.

ضوابط

وقال العويس: «تم خلال هذه الفعاليات شرح الضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للراغبين بالترشح، كما تم التركيز على أهمية اختيار برامج موضوعية والبعد عن الوعود البراقة غير القابلة للتحقيق، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية فهم المرشح لدور عضو المجلس الوطني الاتحادي، وآليات العمل في المجلس قبل وضع برنامجه الانتخابي، ليكون أكثر قرباً من قضايا المواطنين واحتياجاتهم وقادراً على تحقيق تطلعاتهم». وبين أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعمل على المراقبة الدائمة والمستمرة لجميع الحملات الدعائية للمرشحين وفي جميع إمارات الدولة، مؤكداً على ضرورة التزام المرشحين بالبرامج الانتخابية التي تم تقديمها إلى لجان الإمارات.

وذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات تطلع على جميع البرامج الانتخابية والخطط الإعلانية من خلال تقديمها للجان الإمارات، والتي بذلت جهوداً كبيرة لمراجعة البرامج وتعديلها ومن ثم الموافقة عليها، داعياً إلى التقيد بهذه البرامج المعتمدة لتفادي أية مخالفة قانونية.

تنظيم

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

معلومات إضافية

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.