أمين عام الجامعة العربية يستقبل وفداً إعلامياً إماراتياً

المصدر: وام

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس في القاهرة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة بحضور جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها.

جاء اللقاء في إطار الإعداد والتجهيز لفعاليات وبرامج وأنشطة بمناسبة اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020.

وسلم الوفد الأمين العام دعوة لحضورالدورة الـ 19 لمنتدى الإعلام العربي والمقرر عقدها في مارس 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واستعرض اللقاء القضايا على الساحة العربية والتحديات التي تواجهها العديد من الدول العربية، حيث أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية على نحو خاص للدور المهم، الذي يقوم به الإعلام في توجيه الرأي العام ونشر الوعي بمختلف القضايا، منوهاً في هذا الخصوص بالأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها ميثاق الشرف الإعلامي العربي، الذي يمثل دستورا أخلاقيا ومهنيا يتعين أن يضعه أهل الإعلام نصب أعينهم.