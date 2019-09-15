محمد بن زايد يعزي في شهيدي الوطن زايد العامري وصالح بن عمرو

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم واجب العزاء في شهيدي الوطن زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات ..وذلك خلال زيارة سموه مجلسي العزاء في منطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين وأسرتيهما ..داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه وينزلهما منازل الصديقين والأبرار ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: "فخورون بما يقدمه أبناء الإمارات الأبرار من تضحيات وبذل في سبيل الوطن والحق والواجب ..شهداء الوطن الستة كوكبة جديدة تنضم إلى أشقائهم في موكب العز والكرامة ..سيبقى عطاؤهم وبطولاتهم مصدر إلهام للأجيال يستمدون منه قيم الوفاء والبذل والانتماء للوطن والذود عن كرامته وحياضه".

رافق سموه خلال تقديمه واجب العزاء ..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي