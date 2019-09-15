23 سبتمبر الجاري بداية فصل الخريف فلكياً

المصدر: وام

يبدأ فصل الخريف هذا العام فلكياً في 23 سبتمبر الجاري حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء عند بداية الفصل عند الساعة 11:50 ظهراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة متجهاً نحو الجنوب. ويتساوى الليل بالنهار عند بداية الفصل ثم يبدأ طول فترة الليل بالزيادة تدريجياً حتى يصل طول فترة الليل إلى أقصاه، ويصل طول فترة النهار إلى أقل طول خلال العام مع نهاية فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض ودخول الشتاء فلكياً في 22 ديسمبر.

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية إن تعامد الشمس على خط الاستواء يكون عند بداية الفصل في حدود 23 سبتمبر ثم يزحف هذا التعامد جنوبا حتى يصل إلى مدار الجدي عند الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر ويتساوى الليل بالنهار عند بداية الفصل ثم يبدأ النهار بالنقصان تدريجيا اما ميل الشمس عند الزوال عن السمت "وسط السماء" يكون بحدود 25 درجة في بداية الفصل ومع نهايته يصل الميل إلى حدود 41 درجة فيكون طول ظل الزوال بالنسبة لطول الجسم القائم 46% في أوله و86% في أخره وذلك هنا في الإمارات "90 درجة تعني الشمس عند السمت أو وسط السماء".

وأضاف أنه يتم مشاهدة أمسيات بداية الخريف المجموعات النجمية ومنها "الدب الأكبر" في الجهة الشمالية الغربية من السماء و"المرأة المسلسلة" في الجهة الشمالية الشرقية من السماء و"العقرب" في الجهة الجنوبية الغربية من السماء و"المثلث الصيفي" مائل في وسط السماء نحو الجهة الغربية ويتكون من ثلاث نجوم لامعة تنتمي لثلاثة مجموعات نجمية ويبدأ المربع الخريفي "الفرس المجنح" بالظهور من الجهة الشرقية.

وأوضح أن الأرض تشهد خلال فترة الخريف زخات شهب مميزة تشاهد بالعين المجردة عند الأجواء الصحوة في السماء الملوثات كالملوثات الضوئية من الإنارة سواء الصناعية كإنارة المدن أو الطبيعية كضوء القمر الذي يحد من مشاهدة زخات الشهب أو الرطوبة العالية و الضباب أو الملوثات الصناعية كالدخان والأغبرة وتشاهد ذروة زخات الشهب التالية خلال الخريف: الصياديات أو الجباريات خلال الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر والأسديات من 16حتى 18 نوفمبر والتوأميات من 13 حتى 15 ديسمبر.