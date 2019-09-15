حمدان بن محمد: سنعلن في 18 يناير عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات في إسعاد المتعاملين في حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإعلان عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات في حكومة دبي في إسعاد المتعاملين، وفقاً لمؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي، وذلك في الثامن عشر من يناير 2020 بهدف تعزيز مبدأ الشفافية ورصد ومتابعة مستويات الخدمات المُقدمة والعمل على تطويرها، كما وجه سموه أن يتم الإعلان عن نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي للجمهور بشكل سنوي في شهر يناير من كل عام.



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "سنقوم بالإعلان عن النتائج في بداية كل عام للجمهور بهدف تعزيز الشفافية ورصد مستويات أدائنا والعمل على تطويرها، وعلى جميع الجهات الحكومية إحداث تغيير حقيقي في مستويات الخدمة المُقدّمة؛ فالميدان هو الساحة الحقيقة لجميع موظفينا لإسعاد المتعاملين".



وأضاف سمو ولي عهد دبي: "أنتظر الكثير من فرق العمل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة وتعزيز ريادتنا، فهدفنا تقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين، وسيكون الإعلان عن نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي في شهر يناير من كل عام".



وأكد سموه: "يمثل مؤشر سعادة متعاملي مقياساً شاملاً لجميع الجهات الحكومية الخدمية في الإمارة، وسأتابع شخصياً مدى تطوير جودة الخدمات وسهولة وسرعة تقديمها".