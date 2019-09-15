أعرب العاملون بمركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، عن فخرهم وسعادتهم بالفوز بالمركز الثالث على مستوي الدولة مؤكدين بأن هذا الأمر وسام يزين صدورهم ، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
رعاه الله ، على تكريمه لهم ومنحهم راتب شهرين، لافتين إلى أن التكريم حافز لهم لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
العاملون بمركز خدمات المرور: الفوز وسام فخر زين صدورنا
أعرب العاملون بمركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، عن فخرهم وسعادتهم بالفوز بالمركز الثالث على مستوي الدولة مؤكدين بأن هذا الأمر وسام يزين صدورهم ، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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