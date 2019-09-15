العاملون بمركز خدمات المرور: الفوز وسام فخر زين صدورنا

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المصدر:
  • عجمان - أسامة أحمد
التاريخ:

أعرب العاملون بمركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، عن فخرهم وسعادتهم بالفوز بالمركز الثالث على مستوي الدولة مؤكدين بأن هذا الأمر وسام يزين صدورهم ، ورفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
رعاه الله ، على تكريمه لهم ومنحهم راتب شهرين، لافتين إلى أن التكريم حافز لهم لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.

كلمات دالة:
  • مركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان،
  • القيادة العامة لشرطة عجمان،
  • عجمان،
  • الإمارات
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