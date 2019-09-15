مركز الهوية والجنسية في المحيصنة بدبي يباشر تطوير خدماته

المصدر: دبي - شيرين فاروق

قامت كاميرا البيان بجولة ميدانية في مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الطب الوقائي بالمحيصنة، بعد تصنيفه ضمن أسوأ 5 مراكز حكومية وكانت هذه أبرز المشاهدات:

- يضم 21 كاونتراً لتقديم الخدمة 4 وكاونترات مخصصة للسيدات

- يستقبل يوميا ما يقارب من الف متعامل

- يبلغ متوسط الانتظار 10 دقائق فيما يستغرق متوسط إنجاز الخدمة من 3-5 دقائق

- موظفي المركز 100 في المئة من المواطنين

ونفّذ اللواء منصور أحمد الظاهري مدير عام الهوية برفقة مدير المركز جولة ميدانية للوقوف على النقاط التطويرية التي سيتم العمل عليها.

كاميرا #البيان تقوم بجولة ميدانية في مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الطب الوقائي بالمحيصنة، بعد تصنيفه ضمن أسوأ 5 مراكز حكومية:



- يضم 21 كاونتراً لتقديم الخدمة 4 وكاونترات مخصصة للسيدات.



- يستقبل يوميا ما يقارب الألف متعامل.@ICAUAE #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/B0fqaBtlvh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 15, 2019

وخلال جولة البيان في مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في المحيصنة، تبين عدم وجود مواقف للمتعاملين بطريقة ملائمة حيث يضطر المتعاملين للوقوف في منطقة ترابية خارج المركز اضافة الى عدم وجود مواقف لاصحاب الهمم وعدم تهيئة المداخل لاستقبالهم.