إغلاق باب تلقّي طلبات انسحاب المرشحين اليوم

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تغلق الهيئة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، ظهر اليوم الأحد، باب تلقي طلبات انسحاب المرشحين من خوض غمار السباق الانتخابي، وباب تقديم أسماء وكلاء المرشحين.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن المراكز الـ 9 التابعة للجان الإمارات المحلية، ستتوقف في تمام الساعة الـ 3 ظهراً عن استقبال طلبات انسحاب المرشحين أو تقديم أسماء الوكلاء عن المرشحين الراغبين في الاستمرار ومواصلة حملاتهم الانتخابية، للفوز بأحد المقاعد الـ 20 المخصصة لمرشحي المجلس على مستوى الدولة.

إخطار

ووفقاً لدليل «الناخب والمرشح» فإنه يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الذي تقدم بطلب ترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن يعدل عن ترشحه (أي يسحب طلب ترشحه)، وذلك بإخطار لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك (طلب سحب الترشح).

وبيّنت أن اللجان المحلية شرعت منذ 4 سبتمبر الجاري في فتح باب تلقي طلبات اعتماد تقديم الوكالات من المرشحين.

نموذج

كما أشار الدليل إلى أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019، تجيز لكل مرشح أن يختار وكيلاً من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح).

ويشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله، الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعدد صورتين شخصيتين ملونتين حديثتين للشخص المراد توكيله، على أن يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عمليتي الاقتراع والفرز، ويمارس الوكيل صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.