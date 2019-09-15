دبي - البيان

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج تقييم 600 مركز خدمات في 29 جهة حكومية اتحادية، إذ كان سموه وجّه في يوليو الماضي بتقييم مراكز الخدمات الحكومية وتحديد المراكز الخمسة الأفضل، وتلك الأسوأ.

وعلى إثر نتائج التقييم، أصدر سموه توجيهات لتحسين الأداء في المراكز الخدمية الحكومية:

توجيهات:

- تغيير مديري المراكز الخدمية الحكومية الأسوأ وإحلالهم بمديرين أكثر كفاءة في التعامل مع الجمهور.

- منح أفضل المراكز الحكومية في تقديم الخدمات تصنيف 5 نجوم.

- سحب تصنيف النجوم من المراكز الخدمية الأسوأ.

- التحاق مديري الجهات أو الوزارات بالمراكز المتأخرة والعمل فيها لمدة شهر لرصد الخلل وتحسين الخدمات.

- تشكيل لجنة متابعة لتطوير مراكز خدمات الطب الوقائي ومراكز خدمات الهوية الملحقة بها في الدولة.

- إخضاع مراكز القطاع الخاص التي قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتعهيد خدماتها إليها مثل «تسهيل» و«تدبير» لعملية تقييم شاملة.

مرتكزات استند إليها التقييم:

دراسات ميدانية مكثفة لفرق عمل تتبع مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

زيارات يومية على مدى شهرين لمختلف المراكز الحكومية في الدولة.

متابعة آلية عمل الموظفين ضمن مختلف مستويات الهرم الحكومي.

قياس رضا المتعاملين وسعادتهم ورفع تقارير يومية بهذا الخصوص.