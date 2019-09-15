«بلومبيرغ»: محمد بن راشد أوفى بوعده

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوفى بوعده الذي كان قد أعلنه في يوليو الماضي، والمتمثل في الكشف عن أفضل وأسوأ 5 مراكز خدمة حكومية على مستوى دولة الإمارات.

وعلقت الوكالة على إعلان سموه بالفعل أمس عبر حسابه الشخصي على «تويتر» عن أفضل وأسوأ مراكز الخدمة في الدولة، مؤكدةً أن صاحب السمو أوفى بوعده.

ونشرت الوكالة خبراً بعنوان «جزاءات ومكافآت في قرارات تنظيمية»، وأفادت فيه بأن صاحب السمو أعلن عبر «تويتر» أيضاً عن تغيير المديرين في أسوأ 5 مراكز، كما أعلن عن منح مكافآت بقيمة شهرين لفرق العمل في أفضل 5 مراكز.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن إعلان وقرارات أمس لم تكن هي الخطوة الأولى من نوعها من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث سبق لسموه أن فاجأ الموظفين في عدة دوائر بدبي طوال السنوات الماضية ليقف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة إلى المتعاملين، وفي إحدى جولاته اتخذ قراراً بإحالة عدد من كبار المسؤولين في إحدى الدوائر إلى التقاعد بعد أن وجد سموه مكاتبهم خالية.

واختتمت «بلومبيرغ» بالإشارة إلى أن هذه الخطوات من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تأتي في إطار حرصه الدؤوب على مواصلة تحسين أداء الدوائر الحكومية المختلفة في الإمارات.