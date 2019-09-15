«مهرجان ON.DXB» ينطلق في دبي نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

كشفت «مدينة دبي للإعلام» بالتعاون مع «لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي»، عن انطلاق مهرجان ON.DXB؛ المُلتقَى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد في دبي شهر نوفمبر المقبل، في أحدث إضافة للفعاليات الإبداعية الدولية المتخصصة التي تعزز دور الإمارة كمحور رئيس من محاور صناعة الإعلام وتطوير المحتوى في المنطقة، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمركز إعلامي رائد ووجهة أولى للمبدعين في المنطقة.

الحدث الأبرز من نوعه على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، سيغطي بصورة أساسية أربع صناعات إبداعية وهي: الأفلام، والفيديو، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا المرتبطة بها، مستقطباً مع انطلاق أولى دوراته في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر المقبل حشداً من الخبراء والمتخصصين والنجوم من داخل المنطقة ومن حول العالم وذلك من خلال طيف واسع من الأنشطة التي ستشملها الأجندة المكثفة للمهرجان الذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام تتضمن جلسات حوارية وورش عمل إضافة إلى «هاكاثون» إذ سيوفر المهرجان مظلة فريدة تجمع هؤلاء جميعاً في نقاش هدفه استكشاف الطاقات الإبداعية الواعدة في المنطقة ورصد السبل اللازمة لدعمها وتنميتها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية السابقة نحو تطوير محتوى عربي إبداعي متميز.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التطور التقني والتحولات الكبرى التي تشهدها صناعات مليارية مثل إنتاج الأفلام والفيديوهات القصيرة، والموسيقى والمحتوى التفاعلي والألعاب الإلكترونية التزاماً الرؤية السديدة التي بدأت دبي تنفيذها منذ أكثر من 20 عاماً ونجحت بفضلها في التحول إلى مركز إعلامي من الطراز الأول، وهو الإنجاز الذي تُوِّج مؤخراً باختيار وزراء الإعلام العرب دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020، ما يبرهن على مدى نجاح التجربة وتميز المبادرات والمشاريع الإعلامية الرائدة التي نفذتها دبي على مدار السنوات الماضية.

إنجازات وفرص

وقد شكّلت مدينة دبي للإعلام حجر الأساس في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية في مجالات الإعلام وتطوير المحتوى واستقطبت منذ تأسيسها كبرى المؤسسات وأفضل المواهب، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والإبداع، كما أسهم إطلاق حاضنة الأعمال in5 للإعلام في توفير البيئة الملائمة للعديد من المبدعين والمواهب في مجالات الإعلام الجديد لتأسيس أعمالهم وتوسيعها إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دبي.

وتشير آخر الدراسات التي أجرتها مدينة دبي للإعلام بالتعاون مع مجموعة من الشركاء وهي «نظرة على الإعلام العربي» إلى أن الإعلام الرقمي يمثل القطاع الأسرع نمواً في المنطقة وبمعدل نمو وصل إلى 17% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2018 وقد توزعت الحصص الأكبر في نسبة النمو بواقع 29% لقطاع الألعاب الإلكترونية و23% للنشر و12% لمشاهدة الفيديو على الإنترنت، ما يجعلها المحركات الثلاثة الأولى لنمو السوق الرقمي الإقليمي.

ويقدّم مهرجان ON.DXB منصة متكاملة لصنّاع القرار الإعلامي والمتخصصين والشركات العالمية الرائدة والمستثمرين والمواهب المحلية والإقليمية في هذه الصناعات المعتمدة على الابتكار والإبداع، ويتيح فرصاً لبناء الشراكات وتنمية الأعمال والاطلاع على آخر المستجدات التقنية.

ويشارك في المهرجان صنّاع أفلام ومنتجون للموسيقى والفيديو ونخبة من مطوري المحتوى التفاعلي والألعاب الإلكترونية الإماراتيين والعرب ومن حول العالم، ويناقش سبل تمكين المواهب وتعزيز المحتوى العربي في مختلف المنصات الإلكترونية، إضافة إلى الارتقاء بجودة المحتوى بشكل عام.

أهمية استراتيجية

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام «يأتي إطلاق ON.DXB بالتزامن مع اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، ليؤكد أهمية دبي الاستراتيجية في الارتقاء بواقع هذه الصناعات المترابطة على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة للإعلام والابتكار وريادة الأعمال».

وأضاف: «يُعد ON.DXB نموذجاً مبتكراً لاستقطاب وتطوير المواهب والطاقات الإبداعية الإعلامية التي تزخر بها دول المنطقة، ويجسد دور ورؤية مدينة دبي للإعلام في إيجاد بيئة محفزة للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الجهات المعنية بالإعلام الجديد وصناعة المحتوى بما في ذلك الشركات العالمية الكبرى، والشركات الناشئة والمتوسطة وحاضنات الأعمال»، مشيراً إلى «فرص النمو الكبيرة التي تحققها صناعات مثل الألعاب الإلكترونية والموسيقى والفيديو وتواجدها المتنامي في المنطقة انطلاقاً من دبي، ودورها في استقطاب استثمارات كبرى مستقبلاً على غرار صفقات استحواذ أو تمويل أنجزتها شركات انطلقت من دبي مثل أنغامي وكريم وسوق.كوم وغيرها».

وأوضح جمال الشريف من لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «يشكّل ON.DXB فرصة مثالية للتعريف بما تقدمه دبي للمنطقة والعالم في المجالات الإعلامية، فقد تحولت دبي إلى وجهة مفضلة لشركات الإنتاج السينمائي العالمية، ومقصداً لإنتاج العديد من الأفلام والبرامج والمحتوى التفاعلي والإعلانات وذلك بفضل العديد من المقومات التي تتمتع بها الإمارة بما في ذلك البيئة التشريعية المحفزة للإبداع والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال».

وأضاف: «يتيح ON.DXB مشاركة تجارب متنوعة في مجال إنتاج المحتوى، وخصوصاً المحتوى العربي الذي يفتح فرص نمو كبيرة، والتعرف على أفضل الممارسات وعناصر التمكين الداعمة لنمو وتطور عملية إنتاج المحتوى، والبحث في مجالات التطوير على صعيدي البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعد ركائز أساسية تدعم الارتقاء بواقع المجالات الإعلامية والإبداعية وبمشاركة جميع مكونات القطاع الإعلامي. كما يعزز قدرة صنّاع المحتوى والإعلاميين في المنطقة على مواكبة أحدث التوجهات والتطورات ويساهم في النهوض بمستقبل المحتوى الإعلامي المحلي والإقليمي لمستويات متقدمة من التميز والتنافسية العالمية».

وستُقام فعاليات المُلتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد في مدينة دبي للاستوديوهات، وذلك للاستفادة من البنية التحتية المتطورة المتوافرة فيها من استوديوهات ومسارح مزودة أحدث التقنيات الصوتية والمرئية، حيث ساهمت المدينة منذ تأسيسها في دعم صناعة إنتاج المحتوى بكافة أشكاله، وتمكنت من بناء شبكة قوية من علاقات التعاون مع أكبر جهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والرقمي في العالم، كما ستتضمن أجندة المهرجان سلسلة من النشاطات التفاعلية الحية مثل العروض الموسيقية والعروض البصرية وإطلاق ألعاب إلكترونية جديدة وفرص لاستعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في إنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى وتطوير الألعاب الإلكترونية وغيرها.

وتمهيداً لانطلاق المهرجان، ستقوم اللجنة المنظمة بإقامة مجموعة من الأنشطة التعريفية والرامية إلى إشراك الجهات المعنية بالصناعات الإبداعية في دبي والمنطقة ككل، وتعزيز حضور ومشاركة هذه الجهات في المهرجان، الذي تتولى تنظيمه شركة «انفورما ماركيتس» العالمية.