جائزة خليفة الدولية تبحث التشغيل التجريبي لمصنع التمور بمصر

المصدر: القاهرة - وام

التقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمس، وفد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي برئاسة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة.

ونقل الأمين العام للجائزة خلال اللقاء تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لوزير الزراعة المصري، ووجه له الدعوة لحضور فعاليات الجائزة خلال شهر مارس المقبل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التشغيل التجريبي لمصنع التمور بمحافظة الوادي الجديد، بعد إعادة تجديده وتأهيله بالمعدات الحديثة، والتي تكلفت نحو 17 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحه رسمياً خلال مهرجان التمور.

واستعرض أمين عام الجائزة الأنشطة، التي تم تنفيذها في مصر، وتشمل إقامة مجمع وحدات تبريد التمور بالواحات البحرية بطاقة 3900 طن عبارة عن 6 غرف (6*650 طن غرفة) 5 غرف تبريد وغرفة تجميد، والمقرر افتتاحها رسمياً في نوفمبر المقبل وتشغيلها تجريبياً خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلاً عن خطة العمل لإنشاء مصنع للتمور بأسوان.

وأكد وزير الزراعة المصري أهمية أن يشمل التعاون دعم الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتوسعة أماكنها، لتشمل مناطق أخرى مثل سيوه وأسوان وأماكن تجمع النخيل، إضافة إلى الواحات البحرية والداخلة.

وأشار إلى إنشاء معمل زراعة أنسجة بطاقة إنتاجية 200 ألف شتلة نخيل سنوياً، وإقامة وحدات تبريد أخرى بمناطق الإنتاج الرئيسية (أسوان- سيوه- الوادي الجديد)، فضلاً عن التعاون في دعم البحوث بوزارة الزراعة.