مدير «الصحة العالمية» يثمّن دور محمد بن زايد في مكافحة شلل الأطفال

المصدر: جنيف - وام

ثمّن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجهود الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار المبادرة العالمية لمكافحة شلل الأطفال.

جاء ذلك خلال افتتاح البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية في جنيف معرضاً لتسليط الضوء على مبادرة استئصال شلل الأطفال، حضره عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف والمنظمات الدولية المعنية ومسؤولون رفيعو المستوى في القطاع الصحي، وكذلك أعضاء اللجنة العليا للأمراض المزمنة.

يأتي المعرض الذي يمتد مدة أسبوع، تمهيداً لفعالية إعلان التبرعات التي ستعقد على هامش منتدى بلوغ الميل الأخير الذي تستضيفه أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، وسوف يشهد هذا المعرض عرض سلسلة من صور تم التقاطها لتسليط الضوء على الجانب الإنساني في برنامج مكافحة شلل الأطفال في باكستان فضلاً عن فيلم وثائقي قصير ومجموعة من الصور الخاصة بحملة الإمارات لاستئصال شلل الأطفال في باكستان.

وأكد السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة له بهذه المناسبة الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في القضاء على شلل الأطفال والابتكار في مجال الصحة.

كما أثنى السفير الزعابي على العمل المنهجي والكبير الذي يقوم به الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وفريق العمل من خلال وضع استراتيجية تغطي الفترة 2019 - 2023 وتهدف إلى خلق عالم خالٍ من جميع فيروسات شلل الأطفال بشكل دائم.

فيما أكدت جوديت ديمانت، ممثلة «روتاري» أن منظمتها تتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في منتدى أبوظبي وأنها ستقدم تعهداً مالياً خلال المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج استطاع حتى الآن تقديم 417 مليون قطرة من لقاحات الشلل للأطفال دون سن 5 سنوات، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 16 مليون طفل في باكستان، بمشاركة 106 آلاف من العاملين في مجال الصحة.