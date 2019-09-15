«خليفة سات» يلتقط صورة فضائية لقاعدة بايكونور في كازاخستان

المصدر: دبي - البيان

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات»، صورة فضائية عالية الوضوح، لقاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، التي يوجد فيها الآن هزاع المنصوري وسلطان النيادي خلال فترة العزل الصحي.

ومن المقرر أن ينطلق منها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري.

ووصل رائدا الفضاء الإماراتيان إلى قاعدة بايكونور الفضائية في 10 سبتمبر، وأجروا عدة اختبارات للتحقق من جاهزية بدلة الفضاء السوكول (الصقر)، والتي يتم ارتداؤها داخل مركبة السويوز، خلال رحلتي الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض، إضافة إلى الفحص الأول لمركبة السويوز MS-15؛ للتأكد من أن جميع المعدات والأجهزة والحمولة في وضعها الطبيعي ولتسجيل أي ملاحظات للمهندسين المسؤولين عن المركبة؛ استعداداً لمهمة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر.

والجدير ذكره، أن القمر الاصطناعي «خليفة سات»، يمتلك خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني.